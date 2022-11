¿A quién votarían los sanjuaninos si las elecciones fueran hoy? Un cambio clave

En el capítulo noviembre de la encuesta, la titular del PRO y ya lanzada por la presidencia 2023, sumó el 15.2%. Cristina Kirchner, que ¿aún? no es candidata, cosechó el 14.8%.

En octubre, Cristina lideró la tabla con el 15.8%, contra el 15.2% de Patricia Bullrich.

Lo que no cambia es la fuerza de Juntos por el Cambio. Sus posibles candidatos, que son más que los del Frente de Todos, suman 48.2%. Esto le permitiría, si no hay fuga de electorado (radicales enojados no votando PRO, o duros PRO esquivando a Rodríguez Larreta para sumarle a Milei) por ejemplo, imponerse en primera vuelta con un número similar al que obtuvo Alberto Fernández en el 2019.

En segundo lugar, el Frente de Todos, con sus tres posibles candidatos, alcanza el 36.7%, una cifra nada despreciable, tomando en cuenta la angustiosa situación social y política que vive la Argentina.

Tercero se ubica Javier Milei, el único referente y candidato de los libertarios de La Libertad Avanza, con el 11.3%.

Finalmente la izquierda, con la candidatura de Mirian Bregman, araña el 4%.