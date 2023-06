¿A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones a gobernador en San Juan?

El funcionario judicial, en diálogo con Radio Sarmiento, informó este lunes que "puedo decir que no hemos limitado la información, como en otras provincias que se ha dicho que los guarismos se conocen desde las 21. Nosotros hemos dispuesto que el Correo Argentino, que es quien tiene a su cargo la realización del escrutinio provisorio -que, vale decirlo, no tiene valor legal, porque no se hace ni ante el tribunal Electoral ni con la presencia de los fiscales, pero tiene valor informativo-. Entonces como tiene valor informativo, nosotros queremos que ni bien lleguen los telegramas al correo, el correo los carga y los va a publicar inmediatamente. Si llega una cantidad importante entre las 7 y las 8 de la tarde, ya puede saberse a medida que se van cargando en tiempo real, cómo se van dando los resultados. O sea no vamos a publicarlo desde las 21, sino a partir de que llegue el primero y en el orden que vayan llegando".

También destacó Olivares que, a su vez, los medios de comunicación van a tener acceso en tiempo real los datos a medida que los va cargando el correo.

En la elección de mayo, el Correo emitió los datos identificados solo con número de lista, ahora cada sub-agrupación va con el nombre de su candidato, de manera que sea más rápida la lectura de los porcentajes. También será un recuento de votos más sencillo que el turno anterior, porque solo compiten 10 listas, con una sola categoría, la de gobernador y vice.

"Con el Correo le hemos dado todas las indicaciones, pero claro, como ellos son propietarios de su sistema que no es el mismo nuestro, nosotros tenemos un sistema distinto para hacer el escrutinio definitivo lo hacemos en el tribunal electoral, en presencia de los fiscales y apoderados, a partir del martes a las 18", remarcó Olivares Yapur.