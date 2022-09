A pocas horas de las elecciones en Brasil, Lula se despegó de Alberto Fernández

El domingo los brasileños podrán votar en elecciones entre Jair Bolsonaro y, ahora sí, Ignacio Lula Da Silva, que no pudo participar en las elecciones pasadas al estar preso, por una causa de corrupción, en un país donde rige la “ficha limpia”.

Ahora la realidad es otra. Lula Da Silva puntea en todas las encuestas, y la única duda parece ser, de no mediar imponderables, si el candidato del Partido de los Trabajadores vencerá en primera o habrá segunda vuelta.

El Frente de todos, especialmente sectores del kirchnerismo, se entusiasman con una victoria de Lula, aunque reconocen que no esperan ninguna presidencia radicalizada, sino más bien un gobierno moderado, reformista, en fuerte alianza con la centro derecha brasilera, por eso sorprendió aún más la declaración del candidato petista.

Alberto Fernández fue uno de los pocos dirigentes del mundo que llegaron hasta la cárcel donde Lula estaba preso para visitarlo, y reclamar ante el mundo la inocencia del ex sindicalista metalúrgico y dos veces presidente del Brasil, y la persecución de la que estaría siendo víctima de parte del gobierno de Jair Bolsonaro.

Pero ni este recuerdo lo salvó a Fernández de las críticas de Lula. El brasilero hizo un breve análisis del mandato del argentino en una reunión con empresarios: “¿Cuál es el problema de nuestro amigo Alberto Fernández en la Argentina? ¿Por qué ganó las elecciones? Porque el FMI animó a (Mauricio) Macri a pedir prestados US$40.000 millones”.

Y continuó: “Mirá lo que pasó. Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo, criticando al FMI. Ahora, cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos queriendo solucionar el problema del FMI".

“En esta crisis, en una pandemia vergonzosa, no debería haberle pagado al FMI ni comprometerse con el FMI. Cuando hubo la crisis de Lehman Brothers estadounidense, la crisis europea, ¿vieron al FMI dar algún consejo? No, desapareció. Da consejos en Bolivia, en Brasil”, apuntó, y remató: “Fernández está en problemas. La inflación está en el 70%, no sé qué pasará en la Argentina. Hay demasiada hambre. La Argentina fue una vez un país poderoso, fue una vez la quinta economía del mundo. ¿Qué es este empobrecimiento?".