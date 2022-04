El Embajador ruso a Tiempo: halagó los paisajes sanjuaninos y destacó que durante la guerra “Argentina toma decisiones independientes”

El mundo habla sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sobre las consecuencias de la guerra en el mapa geopolítico y cómo impacta en Argentina la toma de posición en un momento complejo para el país. En este contexto internacional de protagonismo ruso, Tiempo de San Juan pudo acceder a una entrevista exclusiva con el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, quien visitó la provincia durante dos días. En una corta pero cordial entrevista, el diplomático dijo que le gustó la gente y los paisajes de San Juan, que Argentina y Rusia deben continuar generando proyectos en conjunto y calificó a Argentina como un país independiente a la hora de sentar posición en el medio de un conflicto que atraviesa al mundo.

El diplomático fue a Ischigualasto junto a su esposa, Evgenia Feoktistova, en un viaje privado que incluyó también un recorrido por el parque riojano Talampaya. Dijo que las vistas de Ischigualasto son hermosas, que se necesita más infraestructura como así también en Talampaya. Consultado por el clima, no lo calificó como caluroso y prometió visitar de nuevo San Juan.

En cuanto a los intercambios comerciales, Feoktistov aseguró que no están en su nivel más alto pero destacó a Argentina como un socio estratégico en Latinoamérica para generar más proyectos en conjunto ligados a la energía nuclear, el transporte y la infraestructura. Sin esquivarle al tema, el Embajador opinó sobre la posición argentina en el medio del conflicto bélico de Rusia con Ucrania y valorizó la posición de la Nación.

- ¿Qué le pareció San Juan? ¿Qué lugares estuvo visitando en la provincia?

-Estuve aquí solo por un par de días, divididos entre San Juan y La Rioja. Fue una visita privada, fuimos a los dos parques: Ischigualasto por supuesto y luego Talampaya. Cuando visitas un lugar por dos días es difícil decir qué te gustó y qué no te gustó, pero me gustó la gente, la gente de la provincia que es muy amigable, servicial, sonriente todo el tiempo, lista para ayudar. No es tan caluroso, para nosotros fue un buen clima. Fue una visita muy corta, lo que puedo decir es que me gustó la provincia, de los parques se necesita más infraestructura para traer más gente. Las vistas son fantásticas, muy hermosas, la provincia es hermosa pero no viene tanta gente como al Sur o a Calafate. Las vistas son increíbles en los parques de ambas provincias, necesitan traer más gente. Prometo venir en unos años porque me gustó muchísimo.

- ¿Cómo se encuentran las relaciones comerciales y de intercambio entre Rusia y Argentina? ¿Son suficientes?

-Argentina es una de nuestra llave de intercambio en Latinoamérica, pero el nivel no es tan alto. El último año fue el récord, 1.3 billones de dólares, pero no es suficiente porque Argentina es un socio estratégico, tenemos una larga historia de una amistosa relación de más de 25 años. La intención de los dos gobiernos, del ruso y del argentino, es hacer más, invertir más, tener más proyectos en conjunto. No solamente es comprar vino, frutas y vegetales, por supuesto no debemos limitarnos a esto, estamos hablando de energía nuclear, de transporte, de infraestructura, muchos grandes proyectos, de pequeños y medianos, estamos dispuestos a ir por ello. Son momentos difíciles, pero estamos listos.

- ¿Cómo califica el gobierno ruso la posición que tomó Argentina en este difícil momento de guerra?

-Argentina como otros países no está muy conforme con la operación militar rusa en Ucrania y se unió a los países que quieren que se detenga la operación rusa. Estas son las malas noticias, pero también tenemos buenas noticias y es que no hizo como la mayoría de los países y no se unió a las sanciones a Rusia, no lo hizo en el 2015 con Crimea y no lo hizo ahora. Argentina, el presidente Fernández, el ministro Cafiero han reiterado en muchas ocasiones que las sanciones son un instrumento efectivo, no son la llave para la paz. Argentina no se unió a las sanciones y nosotros apreciamos mucho la posición argentina. Lo más importante es que el gobierno toma decisiones soberanas, decisiones independientes que no están influenciadas por otros, como Estados Unidos, Europa u otros. Argentina es un pueblo independiente que en muchas ocasiones ha reiterado la importancia de que las naciones sean unidas y apreciamos esta posición.

Foto y video: Florencia Blanchero