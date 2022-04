Cómo están las tres denuncias contra la eliminación de las PASO en San Juan

En medio de la pulseada judicial por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en cargos provinciales y nacionales que logró el uñaquismo por ley, la Justicia habilitó nuevamente la vigencia del Código Electoral de San Juan modificado, es decir, con estas elecciones eliminadas para el ciudadano común. Se trata de una medida que refiere a una de las tres causas iniciadas contra la eliminación de las PASO y desde Fiscalía de Estado anticiparon que buscan que se caigan las otras dos cautelares teniendo en cuenta el antecedente de la primera.

Se trata de las presentaciones judiciales que hicieron en cascada tres sectores políticos de San Juan. El giojismo fue el primero, a fines de diciembre, Juntos por el Cambio lo hizo a mediados de enero y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) que es miembro del Frente de Todos fue a tribunales a mediados de marzo.

¿Cómo está la situación hoy en este complejo escenario? Lo puntual es que los sanjuaninos no tienen definido cómo van a votar en 2023, ya que quedó modificado el sistema pero cuestionado en la Justicia y si se mantiene en vigencia la eliminación, todavía no se ha avanzado en qué sistema reemplazará las PASO; que es la elección de candidatos de cada fuerza para los cargos en juego.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, en diálogo con Radio Colón, analizó este lunes que la Cámara solo resolvió en la primera causa judicial, que es la del giojismo, en el marco de la cual se produjo la concesión de la medida cautelar solicitada, por parte de la jueza del fuero Contencioso-Administrativo Adriana Tettamanti que fue revocada por los camaristas.

Como también la magistrada dictó cautelares en las otras dos causas y, según adelantó Alvo, Fiscalía planteará la reposición con apelación en subsidio para que Tettamanti, en función de la decisión del tribunal superior ya conocida, revoque las otras dos medidas.

"Es una decisión del superior en donde existe identidad de causa y objeto por lo tanto deberá de revocar estas cautelares que ha concedido", remarcó Alvo.

Sobre la cuestión de fondo, Alvo dijo que "creo que no vamos a llegar a resolverla, en función de esas presuntas irregularidades que no se han cometido porque no existe un caso, no hay perjuicio real actual y concreto porque la aplicación inmediata es el año que viene. La propia Cámara dice que ni siquiera hay un cronograma para las elecciones y los actores no prueban que serán candidatos, no hay perjuicio de esa norma, no hay controversia que permita a los actores lograr una sentencia judicial válida".

Según el Fiscal de Estado, el Código Electoral sin PASO está vigente porque las otras dos cautelares no están firmes. Además, apuntó sobre lo que se viene que en la causa del giojismo ya esta fijada la audiencia final para el 19 de abril, "donde yo le pedí a la jueza que en ese acto se realicen los alegatos in voce y que inmediatamente pase a resolver para evitar los traslado consecutivos, que va a llevar mas tiempo, quedará el 19 para resolver la cuestión de fondo", aseguró.