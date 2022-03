El Gobernador apuntó contra la oposición por el Acuerdo con el FMI

Mientras en Buenos Aires se llevan a cabo acaloradas y extensas negociaciones entre oficialismo y oposición por el Acuerdo con el FMI y el pago de la deuda tomada durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobernador Sergio Uñac desde la provincia apuntó contra los legisladores sanjuaninos que forman parte de la oposición.

En rueda de prensa en el marco de la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Protección Integral de la Mujer el primer mandatario provincial hizo referencia al tema, destacando que “los diputados de oposición deberían acompañarlo (al Acuerdo con el FMI) porque son parte del proyecto político que tomó la deuda. Con absoluta responsabilidad deberían acompañar proponiendo cambios y lo que se les ocurra”.

Noticias Relacionadas Voto por el FMI: Marcelo Orrego y Susana Laciar aún no definen y Sergio Uñac va al Congreso

Aseguró que entiende bien las posturas y sectorizaciones que genera el Acuerdo, pero destacó que es importante que los legisladores entiendan que quienes gobiernan necesitan previsibilidad con relación a los recursos disponibles para la gobernabilidad. “Esto no es ni más ni menos que poner al país en situación de default. Implica agudizar los problemas que ya tiene nuestro país, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Cómo? Abrirse a la discusión, buscar puntos intermedios y que más allá de quien tomó la deuda, hoy la deuda hay que pagarla y hay que establecer un plan porque si no el FMI al no recibir el pago pone a nuestro país en situación de default, o nosotros lo ponemos” destacó.

Mientras tanto, en Buenos Aires los planteos y las negociaciones continúan, luego que Juntos por el Cambio planteara que, si bien no apoyan que el país entre en default, no están de acuerdo con el plan económico diseñado por Martín Guzmán, ministro de Economía. La negociación aun continúa abierta, siendo las próximas horas decisivas para que el Acuerdo llegue al Congreso esta semana.