Cáceres, contra el "mal llamado feminismo": "Basta de condenar a varones sin pruebas"

La presencia del ex diputado nacional del Pro, el sanjuanino Eduardo Cáceres, en una marcha a favor de jóvenes condenados por una violación grupal en la localidad bonaerense de Florencio Varela, levantó polvareda. El ex legislador usó un megáfono para dar un discurso y fue viralizado por los familiares de las víctimas. Este lunes, el hombre envió un comunicado a los medios de comunicación y se puso contra el "mal llamado feminismo" y reclamó: "Basta de condenar a varones sin pruebas".

En el escrito, Cáceres, que está procesado por violencia de género contra la vicepresidente del Pro San Juan y ex pareja, Gimena Martinazzo, explicó: "A pesar de que en varias medios de prensa se esfuerzan en resaltar un supuesto apoyo de mi persona a “violadores en manada” omitiendo lo más importante, esto es, que de 10 condenados en el caso que se menciona hay 5 mal condenados porque no coinciden sus ADN registrados en la pobre víctima, porque no son ellos quienes deberían estar presos".

Acto seguido, dijo que "fui a acompañar a las madres de los 5 condenados sin prueba, quiero dejar sentado que voy a seguir insistiendo de la manera que sea para que jueces y fiscales dejen sus sesgos ideológicos de género a la hora de condenar o no a una persona".

"Lo que sucedió en Florencio Varela es un escándalo más de este atropello del mal llamado feminismo. Reconozco en muchas mujeres el valor en conquistas obtenidas, pero hoy hay quienes las manchan con presionar e inventar, como en este caso, con falsas pruebas. Si en Florencio Varela no se condenaban a 10 personas luego de que se encontraran 10 ADN distintos en el cuerpo de la víctima, y la presión mediática que hizo el feminismo todo explotaba por el aire", agregó el ex presidente del Pro sanjuanino.

Para cerrar, señaló que "se encontraron 5 personas que correspondían a los ADN y fueron bien condenados. Lo insólito es que inventaron pruebas sobre 5 allegados a éstos para llegar a los 10. Lo más grave es que no condenaron a los 5 que realmente fueron y hoy andan por ahí. Se que esta lucha del equilibrio es dura, pero acá van a encontrar un soldado que hoy le importa dos cominos lo que sea políticamente correcto". "La igualdad ante todo", sentenció.