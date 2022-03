Ley de Alquileres: San Juan busca llevar una propuesta unificadora al Congreso

Desde hace semanas hay convulsión en el mercado inmobiliario. No solo por las reuniones que desde principio de año se vienen realizando en la Secretaría de Comercio Interior con cada una de las partes involucradas, sino también por la reciente presentación de proyectos que plantean derogar la actual ley o modificarla. Cada día que pasa el debate toma más fuerza y no solo es algo que se discute en el seno nacional, sino también en cada jurisdicción provincial, siendo San Juan escenario también de esas discusiones.

Las posiciones son claras. Las inmobiliarias y propietarios pretenden que se modifiquen algunos puntos importantes que presenta la actual ley, como es el plazo de duración del contrato, que actualmente es de 3 años, y disminución del plazo de actualización de monto del alquiler, que hoy en día es de manera anual. Los inquilinos, por su parte, solicitan no solo mayor control sobre el mercado inmobiliario debido a las irregularidades que consideran existen y afectan de lleno a quien alquila, sino también que sea el propietario quien se haga cargo de la comisión inmobiliaria y que se implemente la renta a la vivienda ociosa.

Cuatro son los proyectos que hay para modificar/derogar la Ley de Alquileres. Así lo confirmó la legisladora nacional por San Juan Fabiola Aubone, quien desde esta semana ha comenzado a reunirse con las partes con el objetivo de crear una mesa de dialogo con inquilinos, propietarios e inmobiliarias. “La idea es llevar al Congreso una propuesta unificada que surja del consenso entre las partes en la provincia, en búsqueda de generar mejoras para todas las partes. La idea es revisar en conjunto los proyectos y consensuar para poder llevar soluciones a nivel nacional”, dijo la legisladora nacional en comunicación con Estación Claridad.

Aubone aclaró que de la mesa de dialogo no saldrá un nuevo proyecto, sino una propuesta a incorporar en los proyectos ya presentados. “Hay que tratar de homogeneizar todas las partes”, afirmó.

El primer encuentro fue el lunes de esta semana con Corredores Inmobiliarios de San Juan, representantes del Colegio y de la Federación Nacional, y la próxima semana se estaría reuniendo con integrantes de la Asociación Sanjuanina de Inquilinos, según detalló a este medio el titular de la asociación, Víctor Bazán.

Fabiola Aubone junto a Corredores Inmobiliarios

La postura de las partes

Inmobiliarias y propietarios son quienes pujan para que se modifique la ley vigente que regula el mercado. Días atrás Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, comentó que las nuevas regularizaciones de la actual ley han afectado fuertemente al sector llevando a la escases de la oferta. “En cuanto surgió la Ley de Alquileres, a los dos meses de 10 viviendas que había en alquiler 3 se habían pasado a la venta. Hoy de cada 10 viviendas hay 7 que están en venta. No hay nada de oferta”, dijo.

Los principales pedidos que surgen del sector privado son reducir el periodo de contrato, es decir, pasar de tres a dos años, como se hacía anteriormente, y reducir el plazo de renovación de montos de alquiler. Con la ley vigente, los aumentos son anuales. El pedido del sector es que sea semestral, además de una revisión del índice de cálculo de incre4mento que sea menos complejo que el que se implementa en los contratos actuales.

Del otro lado de la vereda se encuentran los inquilinos, quienes mantienen una postura firme en no ceder en los beneficios adquiridos en la nueva ley. Así lo detalló Víctor Bazán, presidente de la Asociación Sanjuanina de Inquilinos, al comentar que no están dispuestos a negociar sobre los aumentos de alquileres ni sobre la cantidad de años que debe durar un contrato y, por el contrario, apuntarán a desligar al inquilino de la responsabilidad de hacerse cargo de la comisión inmobiliaria. “Si vamos a hablar sobre los temas que no estamos dispuestos a negociar, nos retiraremos de una mesa que lo único que quiere es aportar derechos a los que más tienen. Estamos muy arraigados con la nueva ley de alquileres está desde hace tiempo”, afirmó.

Las negociaciones tanto a nivel nacional como provincial recién han comenzado. Incluso Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación ha planteado crear una comisión que le de 90 días al Congreso para redactar una nueva Ley de Alquileres y suspender mientras tanto dos artículos de la ley vigente. Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron una sesión para derogar de la ley actual e intentar de esta manera volver a la situación anterior de desregulación del mercado de alquileres. Por ahora, todo está en análisis, sin certezas.