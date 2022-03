Sergio Uñac habló sobre la ausencia de Máximo Kirchner para el discurso de Alberto: qué dijo

Alberto Fernández dio este martes el discurso anual ante el Congreso y la ausencia más notable, en medio de la tensión política por el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la de Máximo Kirchner, un hecho que Sergio Uñac, quien sí estuvo acompañando en el palacio legislativo al Presidente, analizó este miércoles.

En rueda de prensa, consultado sobre el asunto, el gobernador sanjuanino expresó sobre su propia experiencia que "me pareció interesante poder estar ahí. Yo creo que hay ciertos hechos que marcan a la democracia argentina, y la apertura de sesiones es uno. Me parece que es significativo poder escuchar al presidente con esa rendición de cuentas que hace de lo que pasó el año pasado en contexto de pandemia y cuáles son las expectativas para este año".

Antes que hablar de Máximo, primero les dedicó una crítica a los opositores: "Un apartado no menor es lo que fue en sí el desarrollo de la sesión". Me pareció no oportuno por lo menos el retiro de algunos de los diputados del PRO, esto hay que decirlo. Me parece que la sociedad argentina espera, al menos en estos actos que son puntuales, tener un máximo respeto no al presidente Alberto Fernández, sino a la institución presidencial y a lo que hace al desarrollo de actividades, en este caso la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación".

Uñac viajó especialmente para acompañar a Fernández en el Congreso.

Sobre Máximo Kirchner, Uñac lanzó que "hubo una ausencia: Yo creo que eso es una formalidad que debió haberse respetado, es probable". Y ahondó: "pero lo más importante va a ser que cada uno de los proyectos que se puedan presentar y que vengan como iniciativa del Poder Ejecutivo, sean acompañados por todos, me parece que ahí va a estar puesto el desafío. Desconozco si ha habido una conversación puntual entre el presidente y el ex jefe de bloque, o si ha sido sorpresivo para el propio presidente no contar con la presencia de Máximo ahí, pero estamos a días de que se presente el acuerdo con el Fondo y eso va a ser significativo".

Uñac remarcó que "es una deuda que no tomó este Gobierno pero es una deuda que debe cumplir el Estado. El Estado es mucho más que los gobiernos, el Estado argentino debe cumplir con esto. Y es de valorar los ingentes esfuerzos que están haciendo el ministro de Economía, el presidente de la Nación y todos quienes dependemos del gobierno nacional en función de poder aportar un granito de arena para que ese acuerdo pueda ser viable y pueda marcar un antes y un después de esta situación que obviamente incomoda al país y genera algún tipo de incomodidad con los organismos internacionales".

Según se supo desde el entorno de Kirchner, al momento de la sesión se encontraba en Santa Cruz y esgrimió cuestiones familiares para no viajar a Buenos Aires. El año pasado tampoco estuvo en la Asamblea Legislativa, no obstante ahora su ausencia impactó más en medio de la interna política dentro del Frente de Todos, luego de que el diputado nacional renunciara a la Jefatura del bloque oficialista en la Cámara baja, en medio de las tratativas con el FMI.