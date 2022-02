Exclusivo: lo que declaró la mujer que denunció al intendente Espejo por abuso sexual

El pasado 3 de febrero, una mujer denunció ante la Justicia al intendente de Iglesia, Jorge Espejo, por abuso sexual. La causa está en manos del juez subrogante de la Segunda Circunscripción con sede en Jáchal, Martín Peñafort. Este medio accedió a una parte del testimonio judicial que contiene las declaraciones de la presunta víctima. En tanto, el jueves será el turno de la indagatoria al jefe comunal.

La denunciante es una ex empleada, de 41 años, del municipio que comanda Espejo. En un principio, dijo que había sido víctima de “manoseos” luego de una reunión que tuvo con el hombre y otras tres personas en la casa del mismo. Hecho que habría sucedido durante la primera quincena de octubre del 2021. De acuerdo al escrito en el que se anotó la declaración de la mujer, el juez consultó por qué denuncia esto ahora y no antes. Y la presunta damnificada respondió: “Me siento muy desbordada, son actos que no están bien, porque defiendo mis derechos y busco la justicia”.

Acto seguido, ella contó que “no estaba preparada para hacerla antes” y que fue “sugerencia de mi abogado”. Según expresó, “yo le conté en noviembre –al letrado Henri Peralta- que él –Espejo- estaba intentando conciliar, que se mejore el trato, proteger su imagen de intendente”. “Mi abogado me aconsejó que haga la denuncia”, reiteró.

Asimismo, señaló que tuvo que ver la recisión de su contrato en la municipalidad. “Yo creo que, si no me hubiesen despedido, no hubiera hecho la denuncia, ahora tengo otra libertad”, resaltó. También describió que el “clima es muy hostil de parte de las autoridades, del intendente y del secretario”.

La mujer dio detalles de lo que, según ella, pasó en la fiesta en el domicilio de Espejo, donde había otras mujeres. Hace tres meses, el intendente la invitó al evento. Cerca de las 2, ella manifestó que quería irse. Él le propuso quedarse un rato más. Le dio un trago. Y luego de eso quedó dormida. Así lo aseguró la ex empleada que llevaba trabajando seis años en la Secretaría de Medio Ambiente de la municipalidad.

Después de los tragos de Fernet, "me apoyé en él, sentía debilidad en las piernas. No sé qué pasó, yo me desperté y estaba en su cama, como que me había dormido, no estaba tomada, pero me dormí", contó.

"Sentía algo distinto, me pasaban las piernas, no me acuerdo si me llevaba abrazada, yo me acuerdo que él me abrazaba llevándome a algún lado. Yo me despierto en su cama, vestida como había ido. Él estaba al lado mío, vestido. Me desperté cuando todavía era de noche", siguió relatando.

"Él se acerca, me besa los labios, le pregunto qué pasó. Me dijo que nada, 'querés un vasito con agua'. Me dijo que le gustaban mis pechos, que son muy bonitos. Yo le dije que son bonitos, pero que me tenía que ir, que me llevara", expresó. Lo siguiente ocurrió entre la casa del intendente, su auto y la llegada a la vivienda de la mujer: "Me trae un vaso de agua. Me acomodo y me toma de la mano y me lleva hasta el vehículo. Me subí. Y yo mientras tanto quería saber si me iba a aprobar la posibilidad de hacer un evento. Dijo que sí, pero luego no lo aprobó. Me llevó a mi casa. Me preguntó si me iba a volver a ver, que soy muy linda. Yo le dije que no sabía, que no le podía decir nada en ese momento. Me bajé, entré a mi casa".

Puntualmente, sobre el abuso, ella dijo: "Yo me despierto porque siento las manos sobre mis pechos. También me besa los labios. Y ahí le pregunté qué pasaba y me dijo que tenía los pechos lindos. En ese momento le pedí que no me tocara. Él dijo 'qué lástima', y también tocó mi cola, mi vagina, mis piernas. El me acariciaba cuando yo estaba en la cama, ya estaba despierta, él intentaba tener relaciones sexuales y le dije que no".

Además, la presunta víctima de abuso explicó que había una relación con Espejo por fuera de lo laboral. “Nosotros teníamos una relación antes de que fuera intendente”, contó, y ahondó, “una relación íntima, fue breve, nos encontrábamos cuando podíamos”. No obstante, indicó que “terminó en septiembre del 2018, terminó porque a mí me gustaría compartir otros tiempos y no se podía”. “Terminamos en buenos términos”, aclaró. “No recuerdo cuándo comenzó, fue breve, duró un par de meses, supongo que en total fueron tres meses”, agregó en el relato ante el juez.

Por otro lado, está la versión de Espejo. En declaraciones periodísticas, atribuyó la denuncia a una “operación política”. “Hay una serie de actos de desprestigio de la gente que se opone al progreso, al crecimiento social y político de Iglesia, y que generalmente han utilizado perfiles falsos, no es una sola persona, es más de una persona, vamos a actuar”, dijo ni bien se enteró la grave acusación ante los micrófonos de Radio La Cumbre.

“Estoy tranquilo, obviamente que tiene que ver con lo político, es atentar contra mi integridad moral, mi integridad como persona, tratar de dañarme, pero no lo van a conseguir tengo un propósito y un programa de gobierno y lo voy a cumplir”, sostuvo el intendente.

Será este jueves cuando Espejo, defendido por el abogado Nasser Uzair, sea indagado por el subrogante juez Peñafort. El fiscal que lleva la investigación de este caso es Gastón Salvio.