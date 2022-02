El Kun Agüero se quejó del “impuesto a la riqueza”: “Si ya pagaste, por qué…

Como una manera de recaudar para enfrentar la pandemia del Covid, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller elevaron al parlamento el llamado “impuesto a la riqueza”, un “aporte solidario” que las personas con fortunas personales superiores a los 200 millones de pesos debían abonar, por única vez, el 2% de su patrimonio particular.

El tributo fue judicializado por casi un centenar de posibles contribuyentes, entre ellos el ex capitán de Boca Juniors Carlos Tévez.

El argumento de Tévez se sostenía en la doble imposición impositiva, un punto que fue rechazado por la justicia en lo Contencioso Administrativo.

El mismo punto retomó otro futbolista, Sergio “El Kun” Agüero, en una charla con sus fanáticos.

Agüero, que realizaba transmisiones vía twitch antes de retirarse del fútbol por una afección cardíaca, concentra ahora en esta actividad virtual todos sus esfuerzos.

A través de esta plataforma virtual señaló que “a mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagás”, admitió.

Y reflexionó: “Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”.

Me FASCINA que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso.



Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo.pic.twitter.com/1et9zzsOGP — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 15, 2022

La reflexión del ex Manchester City fue saluda por sectores de la derecha y el liberalismo nacional, como el libertario Ramiro Marra, legislador porteño por La Libertad Avanza, que apuntó: “Me fascina que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso. Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo”.

LEONES DESPERTANDO

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/pf161zh0vh — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2022

Javier Milei, por su parte, también festejó las declaraciones del ex futbolista: “LEONES DESPERTANDO. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, escribió.