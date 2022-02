Fuerte cruce entre la portavoz del Gobierno y una periodista de un medio opositor: qué se dijeron

La tensión entre el gobierno nacional y los medios opositores liderados por el grupo Clarín y el conglomerado La Nación va en aumento.

Esta vez, el round tuvo como protagonistas a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, y a la periodista de La Nación Cecilia Devanna.

En conferencia de prensa, la trabajadora de prensa le señaló lo que el medio había llevado a tapa a la mañana, una supuesta “incomodidad” del Departamento de Estado de los EEUU por la isita del presidente Fernández a Rusia y China, y las declaraciones que se repitieron a lo largo de toda la gira.

La fuente fue, según Devanna, “un off”, expresión que se usa en los medios cuando se quiere resguardar la fuente.

Cerruti, en otras palabras, acusó a la periodista y a su medio de verter una opinión cubriéndose en la existencia de un presunto funcionario de la alta oficina norteamericana que, según Cerruti, cuando quiere comunicar algo “nos enteramos todos”.

El diálogo completo:

Cecilia Devanna: Mi pregunta tiene que ver con los dichos del presidente en China y Rusia sobre los Estados Unidos, y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado, que dejó conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Va a a ver algún tipo...

Gabriela Cerruti (interrumpe): ¿Un funcionario dijo eso?

Cecilia Devanna: Es en off pero es información de un alto funcionario del Departamento de Estado

Gabriela Cerruti: Ajam. Que desconocemos...

Cecilia Devanna: Es parte del ejercicio periodístico

Gabriela Cerruti: No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuentes independientes para saber si esto es verdad o no.

Cecilia Devanna: Está chequeado, por eso está publicado.

Gabriela Cerruti: Que una fuente periodística dé una opinión y sea tomado como una posición del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo.

Cecilia Devanna: Está confirmado, portavoz, por eso le estoy haciendo una pregunta.

Cerruti: "Mire, Cecilia, yo le quiero decir que con el mayor de los respetos y muchos años en el ejercicio del periodismo que esta novedad argentina de una opinión que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado y sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo argentino. La verdad es que, generalmente, cuando el Departamento de Estado tiene que decir algo sobre algún país, nos enteramos todos y lleva el nombre y apellido del funcionario que hace conocer su opinión. Hasta el momento, lo que estamos viendo es que hay una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado u otros países y la verdad es que el gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando con nombre y apellido las declaraciones de alguien. Entonces, pedimos un poquito de rigurosidad cuando decimos 'el Departamento de Estado'. Si tiene que hablar la Cancillería Argentina habla el canciller, así que esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre sus posiciones. Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral, que es lo que creemos la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento".