Los caminos que barajó y baraja Consenso Ischigualasto tras las elecciones

Consenso Ischigualasto sacó el 8,99% de los votos en las PASO del 12 de septiembre pasado, constituyéndose en la tercera fuerza en la provincia. Los números que sacó el frente, que lleva como candidato a Marcelo Arancibia, no alcanzaron los dos dígitos y ese es el objetivo a alcanzar para las generales de noviembre. Como principales estrategias, desde el espacio político, buscan mejorar la performance en los departamentos alejados donde salieron cuartos y también llegar al público joven que no fue a votar. Fuentes en off indicaron que se barajó la posibilidad de bajarse de las generales y darles los votos a Juntos por el Cambio, pero no hubo eco desde el espacio que lidera Marcelo Orrego.

En Consenso Ischigualasto analizan los números del 12 como un buen resultado, pero estaban esperanzados en alcanzar los dos dígitos. Con esta meta se preparan para noviembre. Y creen que pueden llegar mejorar la performance reforzando los bajos números conseguidos en los departamentos mineros. Es que tanto en Iglesia, como en Calingasta y en Jáchal salieron cuartos, detrás del Frente de Izquierda. “Ahora que no hay interna en la izquierda, podemos fortalecer los números allí”, dijo una fuente del frente.

En estas elecciones, el porcentaje de votos en blanco alcanzó el 2,87%, fue bastante más bajo que el histórico provincial. Por ende, la mira no apunta allí, sino que se direccionó a seducir a todas aquellas personas descontentas que no fueron a votar en las PASO. En San Juan votó el 67,28%, siendo los jóvenes de entre 18 y 25 años los que menos fueron a votar. Dentro del espacio creen que pueden llamar la atención de este segmento y van a dirigirse a éste con mensajes específicos.

Conforman Consenso Ischigualasto ADN, la Cruzada Renovadora, el partido PAIS, el Partido Socialista, el PUC, el GEN, ARCC, el Partido Socialista Auténtico, la Agrupación UCR (radicales disidentes), la Agrupación PRO (macristas disidentes), los Autoconvocados, el Movimiento Independiente de Jubilados Raúl Castel y Más Esperanza.

La estrategia incluye también reforzar y ampliar los números donde los números han resultado muy buenos. Este es el caso de Capital, departamento en donde superaron los dos dígitos, superando el 12% de los sufragios. Resultados más o menos parecidos cosechó Consenso Ischigualasto en Sarmiento, Angaco y Albardón.

Para ponerle más pimienta a la campaña, fuentes de Consenso Ischigualasto aseguraron que se barajó la opción de bajarse de las elecciones para darles los votos a Juntos para el Cambio y “ganar en las urnas”. Pero que una conversación con hubo entre los popes de ambos frentes anuló esta posibilidad. Juntos por el Cambio cosechó el 38% de los votos y quedó a cinco puntos del Frente Todos. “¿Hay dudas sobre quién es la verdadera oposición?”, dijo la fuente en la sede del Frente.

Con los votos que sacó Consenso Ischigualasto en estos comicios, si se tratara de una elección no legislativa, el frente hubiera alcanzando a meter un diputado proporcional y concejales en varios departamentos. Quieren reforzar y llegar a los dos dígitos, ya no solo con la mente puesta en estas legislativas sino también pensando en el 2023.