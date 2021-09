Las definiciones clave de Pichetto en San Juan: minería, el futuro de Macri y el fracaso de Alberto

No cabe duda que las elecciones están al rojo vivo. Faltan menos de dos semanas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 12 de septiembre y tanto el oficialismo como la principal formación opositora convocaron a figuras nacionales para respaldar a sus candidatos. Ante la llegada de buena parte del gabinete presidencial y la visita de Alberto Fernández a San Juan, Juntos por el Cambio respondió con el arribo de la líder del Pro, Patricia Bullrich, la senadora de Caba, Guadalupe Tagliaferri, y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Este último, brindó este martes una conferencia de prensa y no se guardó nada. Disparó con munición pesada contra el Gobierno nacional y hasta se lanzó como precandidato a la primera magistratura en 2023 por su espacio, Peronismo Republicano.

En un salón del hotel Viñas del Sol, ubicado en el terruño opositor de Santa Lucía, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 habló la minería como motor del Producto Bruto Interno sanjuanino: "Es importante la minería, por eso cuando me escuchan y hablo del mundo del trabajo, hablo de que hay que poner en marcha la minería en todo el país y hay que cuidar el medio ambiente". En tanto, al ser consultado sobre el pedido de La Rioja para tener parte en las ganancias del emprendimiento Josemaría, que promete una inversión multimillonaria, dijo que “los recursos naturales son de las provincias, esto es algo ya contemplado en la Constitución y lógicamente que si el yacimiento está en San Juan, los recursos son de San Juan. De esto no hay ninguna duda”. Pichetto estuvo escoltado por el diputado nacional Marcelo Orrego y los candidatos del frente local: Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

El ex senador por Río Negro, y jefe de la bancada del kirchnerismo hasta 2015, le pegó a la administración de Alberto Fernández. "Este es el gobierno de Cristina, siempre lo sostuve", señaló. Y agregó que desde el minuto uno "la propuesta electoral presentaba una anomalía, Cristina con un tweet había puesto al presidente". Además, dijo que la Argentina es uno de los países que peor manejó la pandemia de coronavirus según informes de universidades de Estados Unidos. "Tomaron medidas letales para la economía y el manejo de las vacunas tampoco fue bueno", indicó. Además, contó una experiencia personal con la vacunación en la provincia de Buenos Aires: "Me dieron la primera dosis el 19 de abril, Sputnik, y el domingo que pasó me dieron otra vacuna, AstraZéneca, después de 120 días". "El manejo fue malo", sentenció.

Otro punto importante fue el futuro del ex presidente Mauricio Macri, que tuvo desavenencias con dirigentes importantes de Juntos por el Cambio como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de las definiciones del candidaturas para las Paso. Sin embargo, Pichetto no lo ve afuera del armado opositor. "Los presidentes en la Argentina son sujetos políticos muy fuertes, tienen un núcleo duro de un 30% del electorado, son protagonistas importantes", explicó, y contó que "nunca compartí la idea de jubilar a nadie, eso lo demostró la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando algunos decían que su ciclo estaba terminado".

Acto seguido opinó que la candidatura de Larreta a presidente en 2023 es un tema que "está abierto". Habló de una gran Paso, en la que el radicalismo y el Pro van a tener candidatos, que descarta que Macri sea uno de ellos, y que él mismo se lanzará por el sillón de Rivadavia por el espacio Peronismo Republicano, que fundó en marzo pasado. "Veremos qué pasa", acotó.

Finalmente, instó a que Orrego y compañía hagan una gran campaña para sumar fiscales. "Los partidos deben controlar el comicio", dijo. Y argumentó que en 2019, en el conurbano bonaerense, "Juntos por el Cambio no tuvo fiscales y los voto los contó La Cámpora".

Roca, uno de los héroes de Pichetto

El lunes, en el canal La Nación +, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto se refirió al conflicto mapuche en el Sur del país. “Hay que volver a establecer el orden y reivindicar a Julio Argentino Roca”, dijo en declaraciones televisivas. Hoy, en San Juan, habló de la Campaña del desierto: "la Patagonia estaba en discusión y era ocupada fuertemente por los indios que venían del lado chileno y Julio Argentino Roca es una de las grandes figuras que tiene el país, el constructor del estado moderno".

"Por eso para mí Roca uno de los héroes importantes, junto con San Martín, que tuvo la Argentina. Esto es porque es el creador del estado moderno y el creador del Ejército argentino", resaltó.