Patricia Bullrich impulsó a sus candidatos sanjuaninos con picantes palos a Nación

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estuvo este domingo en San Juan impulsando a Susan Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo, los tres candidatos de Juntos Por el Cambio para las PASO Legislativas del próximo 12 de septiembre.

El acto tuvo lugar en el Parque de Rivadavia ante una auténtica multitud, al punto tal que la primera intención era darle toda la vuelta saludando a los que acudieran, pero ante la gran convocatoria se optó por un discurso en un punto central.

Bullrich resaltó las bondades de los candidatos sanjuaninos y también se tomó la licencia de abordar cuáles son los frentes más importantes para abordar en el Congreso de la Nación.

El Parque de Ravidavia fue el centro de la convocatoria de Juntos por el Cambio

Para empezar, la ex ministra de Seguridad de la Nación, abordó el tema del trabajo: "Este 'quedate en casa' hace mucho que existe, no es de la cuarentena. Hace mucho que se les dice a los argentinos 'No trabajes, quedate en casa, cobrá un plan y yo te banco'. Eso no queremos nosotros para los argentinos. Queremos un país de trabajo, te posibilidades, de futuro".

"Para eso lo fundamental es volver a la educación y lo digo en la tierra de Sarmiento. Acá nació la educación. Todas las escuelas están democráticamente repartidas por todo el territorio nacional porque Sarmiento pensaba que todos los argentinos, ya fuesen de una zona más desértica o de Capital Federal, merecían la misma educación", agregó Bullrich entrelazando el aspecto laboral con lo formativo.

Siguiendo con su visión de la educación, la máxima autoridad del PRO dijo: "Esa es la educación que queremos recuperar en contra del adoctrinamiento de los maestros que hacen de la educación un lugar contrario al que nosotros queremos. En todas las provincias hay universidades y necesitamos que sean para la libertad de todos los alumnos y no para para sacar kirchneristas chiquitos. No queremos eso. Tampoco queremos que sea macrista, de la UCR o peronista. Queremos que sea libertad, que sea educación. Que sea de calidad y que nos de grandeza".

Los candidatos a diputados nacional acompañaron a Bullrich

Bulrrich también tuvo palabras para la Justicia: "El valor de la República no es algo abstracto. Muchas veces cuando hablamos de la República muchos se preguntan de qué hablamos. Bueno, hablamos de Justicia. De que haya equilibrio, de que no haya un poder que se imponga sobre el otro. Que no haya provincias donde el ejecutivo toma todo. Toma la prensa, la Justicia, todo. Queremos vivir en libertad con Justicia independiente. Cuando la ley es más fuerte que el poder del funcionario ahí vivimos en la República".

"También la ley es para cuidar a las víctimas y a la sociedad de los delincuentes. Los derechos de los ciudadanos por la de los delincuentes. Y también para cuidar a nuestras fuerzas de seguridad, que muchas veces la denostan", añadió antes de culminar: Para hacer todo tenemos que tener la valentía, el coraje, la capacidad de decirle basta a las mafias, a los que se roban el poder".