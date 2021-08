Juventud vs experiencia y lucha contra el predominio: quiénes son los candidatos del Foro de Abogados

El próximo 19 de agosto serán las elecciones en el Foro de Abogados que renovará la presidencia, una parte del Directorio, el Tribunal de Disciplina y Apoderados, por lo que los tres candidatos que encabezan las listas exhibieron sus cualidades, defendieron sus frentes y dejaron en claro por qué deberían ser elegidos por encima de las otras fuerzas, en un mano a mano con Tiempo de San Juan.

Con posturas bien definidas, la disputa entre los postulantes está marcada por dos cuestiones. Una de ellas es la juventud que contrasta con la experiencia, mientras que la otra se origina en la resistencia que pretende acabar con la hegemonía en el poder. La primera observación aplica para uno de los aspirantes y la segunda se impone sobre dos candidatos, aunque en diferentes formas. Pero, ¿quién es quién en esta elección? A continuación, ellos mismo lo exponen.

Producto del consenso

Marcelo Álvarez es el abogado de 35 años que representa la lista Unidos por el Foro y quien, por primera vez, peleará por convertirse en la máxima autoridad de la institución que agrupa a los abogados sanjuaninos. Con 12 años en el ejercicio de la profesión, el joven que heredó de su familia el amor por el Derecho (es hijo de la jueza Celina Maldonado) señaló que su nombre al frente resultó del consenso de varios espacios que integran el frente.

Con la misión de continuar el mandato del oficialismo que hoy por hoy tiene a Gustavo Giaccagli en la presidencia, Álvarez destacó el trabajo que se viene haciendo desde que asumieron en el poder. "En todos los cambios que hubo en la Justicia, que nos haya escuchado y que hayamos podido proponer es importante. Aunque las modificaciones fueron difíciles para el ejercicio de la práctica, tratamos de colaborar y transmitir ideas de todos los colegas", sostuvo.

Recibido de la Universidad Católica de Cuyo, quien ocupa actualmente un lugar como vocal titular en el Directorio del Foro se desenvuelve en el fuero Civil Laboral y cumple funciones en la Fiscalía de Estado, aunque también tiene su estudio particular. "Tengo una vida dentro de la institución, desde chico estuve ligado por mi familia y por lo deportivo con la organización de competencias", destacó quien podría convertirse en el presidente más joven de la historia de la institución.

La razón por la que debería ser elegido se apoya -según lo destaca- en la tarea que lleva adelante la actual gestión que representa un beneficio para todos los abogados: "Sobre la Ley de Honorarios hace dos años la prometimos y estamos en vías de cumplirla, porque convocamos una comisión de reforma que estuvo trabajando en un proyecto que fue bajado a los institutos del Foro para aportes y sugerencias. Tenemos en miras presentarlo en la Cámara de Diputados en los próximos meses".

Por un segundo revés

Eduardo Padilla es el candidato del Foro Independiente, que ya ganó este año la vicepresidencia con Sofía Lloveras. A pesar de esa victoria que resultó un duro revés para el oficialismo, buscará continuar con la racha que años atrás les costó conseguir. Es que en las últimas elecciones a su espacio no le fue bien.

Por la presidencia, en 2019 el cargo fue para Giaccagli y en 2018 tanto la vicepresidencia como los cargos para el Consejo de la Magistratura quedaron en manos rivales, con Sergio Saffe Peña y la fórmula Aníbal Samper y Laura Pelayes, respectivamente. Ahora, con las esperanzas renovadas, intentará quebrantar al oficialismo y triunfar, algo que ya hizo como vicepresidente.

A sus 58 años y con 29 de experiencia en el rubro, el abogado que se desempeña en el fuero Civil Laboral y que trabaja como asesor de empresas privadas se postula como presidente del Foro por segunda vez en su carrera. La primera fue allá por el 2013, cuando Humberto Conti Pico resultó vencedor. "Queremos integrarnos a la tarea de Lloveras y conformar un Foro realmente independiente de cualquier otra institución o poder del estado. Esa es nuestra bandera", indicó.

El hombre que se recibió en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y que hizo carrera dentro del Foro, fue vocal hasta llegar a ser vicepresidente en dos oportunidades, en 2011 acompañando a Marianela López y en 2009 con Isidro Díaz, manifestó que por las gestiones anteriores en las que generó importantes avances es merecedor del reconocimiento de los colegas.

Buscará dar el batacazo

Elsa Barassi es la mujer que irrumpió en las candidaturas y que pretende acabar con el predominio de las dos fuerzas que luchan por el poder en la entidad en los últimos años. Aspirante a la presidencia, encabeza la lista del Foro Libre y, a pesar de haber ganado en otras ocasiones conformando listas, a sus 61 años decidió por primera vez ir al frente de la elección.

Quien fuera miembro del Directorio en varias oportunidades y cuenta con 26 años de experiencia en la profesión ansía convertirse en la segunda mujer de la historia en ocupar la presidencia del Foro. Con un discurso fuerte, que cuestiona a las otras fuerzas que se traspasaron el mando una y otra vez, asegura que quiere terminar con la especulación política dentro del organismo que defiende el derecho de los abogados.

"El grupo e abogados que integro consideramos que las otras listas no son tan independientes y está apoyados por partidos políticos. Lo que pretendemos nosotros es que el Foro no se transforme en un comité político. Queremos bregar por los intereses de nuestros colegas y los derechos que últimamente han sido bastante vulnerados. Esto me motivó a competir, para cambiar la realidad y que seamos un Foro activo y participativo", expresó.

Con una larga trayectoria, la abogada que se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y conformó su estudio propio compuesto por 12 letrados aseguró que no la motiva ningún cargo político, como quizás si ha pasado con otras figuras. "En San Juan nos conocemos todos y los abogados tienen la capacidad de discernir si quieren más de lo mismo o si realmente quieren un cambio y ser escuchadas y atendidas sus necesidades", cerró.