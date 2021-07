Un municipio sanjuanino exige vacunarse a sus empleados con una medida de dudosa aplicación 

Ante la iniciativa de la provincia de Buenos Aires que busca mejorar el porcentaje de vacunación permitiendo que lugares cerrados como bares y restaurantes puedan recibir más clientes en el interior siempre y cuando los clientes tengan al menos una dosis contra el coronavirus aplicada, en San Juan el Comité Covid evalúa la posibilidad de que haya mayores flexibilidades según esté vacunado o no pero, pero no será prohibitivo porque a cada ciudadano le asiste el derecho de no querer vacunarse.

Sin embargo, el intendente de Valle Fértil, Omar Ortíz, firmó un decreto que pone como requisito excluyente que todos los empleados municipales estén vacunados contra el coronavirus, al menos con una dosis. El mismo alcanza a los agentes de planta permanente, política y transitoria, agentes contratados y becados pertenecientes al municipio, como así también a personas beneficiarias de programas nacionales y provinciales tales como "Argentina hace 1 y 2, beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo, programas de la Dirección de Producción y para toda persona mayor de 18 años que desee acceder al carnet fitosantario y permiso de pesca.

El Intendente de la Municipalidad de Valle Fu00e9rtil, Sr. ud835udde2ud835uddfaud835uddeeud835uddff ud835uddea. ud835udde2ud835uddffud835ude01ud835uddf6ud835ude07, a travu00e9s del ud835uddd7ud835uddf2ud835uddf0ud835uddffud835uddf2ud835ude01ud835uddfc ud835udde1u00b0 0200 - ud835udde0ud835udde9ud835uddd9 - 2021 ,... Posted by Municipalidad de Valle Fu00e9rtil on Wednesday, July 21, 2021

"Vacunarse NO es obligatorio para la población en general pero el objetivo del Municipio es promover la vacunación para proteger a personas de todas las edades", explicaron en el comunicado.

Hasta ahora el único antecedente municipal es el generado desde Rivadavia, departamento en donde premian a los vacunados con una pinta de cerveza en bares y restaurantes del departamento.

Luego de conocerse el decreto, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el intendente del departamento, pero no obtuvo respuestas por este tema.