Tras la muerte de Carlos Reutemann, la hija del Lole cargó fuerte contra la esposa

Por un cuadro grave de "anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica", supuestamente derivado de un cáncer de hígado del que había sido operado en Nueva York en 2017, el 7 de julio dejó de existir el dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann.

La hija del ex corredor de Fórmula 1 y actual senador nacional hasta su deceso, Cora Reutemann, desmintió en una serie de tuits esa información: "Quiero dejar a papá descansar en paz, pero no es verdad que tenía cáncer, no murió de eso. En todo caso estuvo en un estado de abandono durante todo el 2020 y unos meses del 2021 por la pandemia y presentando una anemia de 5g / dl cuando lo normal es 13,2 g / dl a 16g / dl", escribió.

Quiero dejar a papá descansar en paz pero no es verdad que tenia cancer , no murió de eso. En todo caso estuvo en un estado de abandono durante todo el 2020 y unos meses del 2021 por la pandemia y presentando una anemia de 5g / dl cuando lo normal es 13,2 g / dl a 16g / dl ?? — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 19, 2021

"Papá tenía un corazón muy fuerte, podría haber vivido hasta los 90 años por lo menos", continuó.

Un seguidor de Cora le preguntó cuál fue la causa del estado de abandono que sufría su padre, y la hija del Lole, sin nombrarla, apuntó directamente contra Verónica Ghio, la ahora viuda del ex gobernador: "No lo sé , pero yo me daría cuanta que una persona está mal si convivo con ella.

No lo sé , pero yo me daría cuanta que una persona está mal si convivo con ella — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 19, 2021

Cora Reutemann y Verónica Ghio, de 52 años y casada con el Lole desde 2006, tenían una relación que se había deteriorado recientemente. durante al internación del ex senador la hija se había quejado de que Ghío le bloqueaba la comunicación con su padre. En un tuit había señalado: “Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular no atiende en la puerta y Verónica Ghío nos bloqueó a mi hermana y a mí”.

“Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias”, tuiteó el 27 de mayo.

Verónica Ghío tiene 52 años, fue asistente de Reutemann durante mucho tiempo, hasta que formalizaron la pareja y se casaron. No tuvieron hijos juntos.