Asumieron el nuevo rector y la vice de la UNSJ con un aplauso cerrado a Mónica Coca

Las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer y Lucía Ponce, asumieron a sus cargos de rector y vicerrectora respectivamente en un emotivo acto en el que recordaron la figura de Mónica Coca y que contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac.

En la ceremonia también dijeron presente los hijos de la vicerrectora fallecida por Covid el año pasado, quienes se sumaron al aplauso cerrado cuando la recordaron y le agradecieron el inicio del camino que los vio triunfar.

Berenguer se impuso junto a su compañera de fórmula en las elecciones de la UNSJ, con una ventaja importante sobre binomio que le precedía, compuesto por Jorge Cocinero y Marcelo Bellini. Sin embargo, la disputa por el poder se definió en balotaje y con el 80% de las mesas llegó a la victoria y con una tendencia irreversible a su favor.

El 7 de diciembre del 2020 falleció la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca. Además de ejercer un lugar de liderazgo en la única universidad pública de la provincia, era la candidata a rectora que primero se lanzó, con fórmula armada con Berenguer. Rearmarse anímicamente y largarse nuevamente al ruedo fue una tarea de sanación interna que terminó con el decano de Ingeniería tomando la posta.

Llevaba cinco años al frente del decanato de Ingeniería. Antes que Coca se lanzara, contó que su equipo le pidió encabezar una fórmula por el Rectorado, pero al escuchar a Mónica se dio cuenta que era su momento. Me lo pidió mi facultad y mi grupo de tareas antes que Mónica decidiera, con ella venía conversando y sabía de sus aspiraciones. “Estaba convencido que tenía que ser ella, tenía un proyecto de transformación de la universidad. En cuanto ella me lo pidió, que vaya con ella, acepté acompañarla. A muchos no les gustó, pero estaba convencido que ella debía serlo”, había recordado en la previa.

Cuando Mónica murió, Berenguer aseguró que hubo una especie de llamado interno, que decidió continuar con su legado porque ella lo había elegido para encarar un proyecto de transformación universitaria.

Así fue como determinó que Analía Ponce era la persona con quien debía encarar en conjunto el proyecto de universidad que tiene en mente. Tadeo lleva tres meses encabezando una fórmula; tres meses en los que ha tenido que transitar un montón de caminos. Reuniones con docentes, con estudiantes, con egresados, en una campaña atípica atravesada por la pandemia.

Uno por uno, los nuevos funcionarios

-Secretaría Administrativo Financiera

Ricardo Coca

Lic. en Administración UNSJ

Mg. en gestión de organizaciones Universidad de Valparaíso

Docente investigador

Ex director de Dpto. Cs Económicas

Ex secretario de extensión y

Ex decano de la Facultas de Ciencias Sociales.

-Secretaría de Ciencia y Técnica

Eric Laciar Leber

Ingeniero Electrónico

Doctor en Ingeniería Biomédica

Profesor Titular Exclusivo por concurso

Investigador Independiente CONICET

Delegado Regional por Latinoamérica en la International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE)

Ex - Consejero Departamental

Ex – Director del Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería (FI)

Ex – Coordinador General del Proceso de Acreditación de Carreras de Ingeniería de la FI en CONEAU

Ex – Presidente del Capítulo Argentino del IEEE EMBS

Ex – Presidente del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina

Ex – Vicepresidente de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan

Ex – Secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería

-Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales

Alicia Malmod

Arquitecta.

Doctora en Arquitectura. Magister en Gestión del Desarrollo Urbano Regional. Investigadora - Profesora Titular en Urbanismo. Docente de grado y posgrado.

Directora del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. FAUD. UNSJ

-Secretaría de Bienestar Universitario

Lucas Molina Rojo

Contador Público. Nodocente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Secretaría Académica

Rosa del Valle Ferrer

Prof. En Geografía

Magíster en Historia FFHA. UNSJ

Docente e Investigadora

Ex Secretaria de Asuntos Estudiantiles

Directora del Programa Universitario de Asuntos Indígenas departamento de historia y geografía

Facultad de Filosofía Humanidades y Artes

-Secretaría de Extensión Universitaria

Laura Garcés

Licenciada en Trabajo Social UNSJ

Magister en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Sociales (UNC) Doctora en Ciencias Sociales UBA

Docente del Departamento de Trabajo Social.

Directora de proyectos de investigación del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas. Directora de la Maestría en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales.

Miembro de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO).

Miembro de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC)

-Secretaría de Comunicación

Omar Eduardo Cereso

Técnico Universitario en Periodismo - UNSJ.

Licenciado en Comunicación Social - UNSJ.

Maestrando en Comunicación Institucional - UNSL

Ex Director de Prensa de la UNSJ.

Coordinador del Área Comunicación Institucional de la FCEFN de la UNSJ.

Presidente de la Asociación Mutual del Personal de la UNSJ.

-Secretaría de Obras y Servicios

Hugo William Fernández

Ing. Civil- UNSJ

Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Docente Investigador en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería UNSJ

Actual Director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas UNSJ

Ex Jefe de Departamento Ingeniería Agronómica

Representante de la UNSJ ante el Consejo Regional INTA Mendoza - San Juan

Ex Consejero Directivo por el estamento docente en la Factultad de Ingeniería

En desarrollo.