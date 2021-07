El indignado posteo de un intendente sanjuanino por las fiestas clandestinas en su comuna

El intendente de Valle Fértil, Omar Ortíz, volvió a usar las redes sociales para quejarse de las acciones irresponsables de la gente de su propia comuna, con un posteo con fuertes declaraciones, donde habla de "desprecio" por parte de los vallistos que organizan y participan en fiestas clandestinas, resaltado la actitud de uniformados y personas de avanzada edad violando las normas sanitarias.

"SI EL ESFUERZO NO ES DE TODOS, NADA ALCANZA!!!", remarca en su mensaje publicado el Facebook este domingo. "Pareciera que las cosas se hacen a propósito, pareciera que por más que nos repitan una y mil veces que la responsabilidad es de todos, sigue habiendo personas dispuestas a transgredir leyes, decretos, consejos, y a olvidar nuestros amigos, padres, hijos, hermanos, sobrinos, que esta pandemia se llevó y sigue llevando. Hoy una joven docente, buena esposa y madre, con toda una vida por delante dejó de existir y al mismo tiempo nos enteramos que policías, gendarmes, estudiantes, amas de casa participaron de una fiesta clandestina en el Bajo de Astica. Y como si fuera poco, en "La Cienegüita" además de algunas de las personas que viven allí se sumo una maestra y para que no queden dudas de que el problema no es solo de algunos, en Baldes del Sur personas mayores quienes se consideran de mayor riesgo, también hicieron su aporte. ¿Justamente ellos?", se pregunta.

"¿Qué nos está pasando como sociedad?, sin justificar el resto de las fiestas clandestinas de la provincia, acá nos conocemos todos, nos asusta cuando nos enteramos de tal o cual contagio, sufrimos cuando suena 'el helicóptero', y hasta hay vecinos que están convencidos que la gente que no es del pueblo 'trae el virus'. Lamentablemente seguimos siendo nosotros los que lo propagan, pero con una afección más preocupante y que no tiene ningún síntoma pero que afecta tremendamente y que se llama 'desprecio'. Desprecio al esfuerzo de muchos, desprecio al dolor de otros, desprecio a la vida".

Criticó: "estas conductas irresponsables, egoístas, son las que no nos van a permitir salir rápido de este flagelo o al menos mitigarlo, pero tampoco sirve maquillar la realidad de que es nuestra propia gente la que se empecina en tirar por la borda todos los esfuerzos de una sociedad que está perdiendo una batalla donde todas las semanas se suman dolorosas bajas".

El posteo recibió numerosos comentarios de apoyo y algunos de ellos hablando de la realidad del departamento en pandemia. Por ejemplo el de Emerson Ramon Bustos: "Lamentablemente es así, pero también es importante que se informe todo y que se tomen la medidas que se tengan que tomar y no solamente contra los que opinan o dan su crítica constructiva, porque parece que cuando una persona o un integrante de está sociedad dice la verdad o lo justo es un opositor al gobierno de turno y se contrata o o se trae a una persona que supuestamente es el sabelotodo para mejorar o tratar de mejorar la imagen de el gobierno de turno sea cual fuere, parece que los demás integrantes de este maravilloso departamento son ignorantes" (SIC).

O Nancy Corzo: "Eso es muy cierto tanto la policía como las demás instituciones tendría que dar el ejemplo pero aquí se tapan entre ellos los demás que se jodan total son autoridad para algunas cosas pero cuando tienen que estar presente brillan por su ausencia y tienen todas la razón de que la justicia no sirve para nada" (SIC).

O Adriana Isabel Burgoa Tejada: "Mi hija hace una semana cumplió 15 el comisario me dijo k no podíamos ser 10 y solo el grupo fliar no pudimos ni siquiera hacerle un almuerzo y lo respete resulta que en Usno están de joda casi todos los fines de semana gente muy conocida y mas de 20 habían vienen policías a tomar acá xk claro es Usno y no pasa nada y llamas a la comisaria no te atienden o pasan por el lado de la Joda y llegan con las balizas se les esconden entonces ley pareja para todos den nombres hechenlos basta de darles el castigo se burlan y da bronca" (SIC).

O Diego Bustos: "Si fue usted el del escrito señor intendente , yo le doy la derecha , usted cómo su comisión tienen el poder para frenar esto pero es como dicen , acá nos conocemos todos , será por eso que la policía no hace nada , hablamos de ese buen matrimonio que fallecieron un sábado con pocas diferencia de deceso uno del otro , la gente se conmovió mucho por sus hijos que quedaron solos pero se ve que a uno de ellos no le dolió la muerte de sus padres porque participo de la clandestina que hicieron en Hostel , ahí también unieron policías y docentes , después vienen los lamentos pero ya es tarde" (SIC).

No es la primera queja

El 27 de junio, Ortíz también usó la cuenta oficial de la Municipalidad de Valle Fértil para quejarse de las conductas de los vallistos:

"NO SON LAS ESCUELAS, NO SON LOS TURISTAS, SOMOS NOSOTROS. Desde hace unos días venimos viendo las escaladas de casos, las muertes que se multiplican, familias que se desintegran, buscamos responsables, clamamos por repuestas, acusamos inacciones, cargamos con el peso a quienes son las caras visibles de las instituciones, pero evidentemente la culpa de nuestro presente es TODA NUESTRA.

Nos olvidamos muy rápido que en un mismo día una familia quedó trunca, un matrimonio falleció con diferencias de horas. En una semana una madre murió y a los días su hija. Murieron, padres, madres, hermanos, abuelos, abuelas, personas que no las veremos más, pero con todo este panorama tan triste, la MISMA SOCIEDAD parece no acusar recibo.

Las FIESTAS CLANDESTINAS se concretan porque hay PERSONAS que participan, y esas personas son hijos, hijas, padres, madres, compañeros de trabajo, peor aún, adultos que son ENFERMEROS, POLICÍAS, EDUCADORES, EMPLEADOS MUNICIPALES, lo que hace doblemente más grave la situación y la cual a TODOS nos hace cómplices, porque en nuestro departamento nos conocemos justamente todos.

Más de 20 personas en un salón a la madrugada no es fácil de disimular, en una fiesta comen, beben, escuchan música, se ríen, se divierten, entonces, ¿DONDE ESTAMOS NOSOTROS, PARA DENUNCIAR?, así como reclamamos por responsabilidades, ¿CÓMO COLABORAMOS EN ESTO?, seguramente no serán todos los vecinos así, seguramente habrá gente que diga “yo soy responsable”, “yo no voy a fiestas”, “yo me cuido”, pero las individualidades si no van acompañadas de empatía no sirven de nada, por que mientras “MUCHOS” piden cerrar todo, otros “MUCHOS” necesitan que a sus emprendimientos llegue gente, y otros “MUCHOS” hacen fiestas clandestinas y “MUCHOS” también.... Miran para otro lado.

Repudiamos en su totalidad el accionar de estas personas... Tenemos que actuar con coherencia, nos necesitamos entre todos, vivos, responsables y solidarios".