Otro alto funcionario sanjuanino tiene coronavirus

El presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, dio positivo de COVID-19 con lo que estos días permanece en su caso aislado, presentando algunos síntomas pero sin necesidad de ser internado, según confirmaron desde la empresa estatal.

Sirerol lleva varios días transitando el virus y se hisopó por precaución a personas que habían estado con él en su despacho, como gerentes, testeos que dieron negativo. Días atrás estuvo con síntomas fuertes pero el cuadro no amerita internación, dijeron desde OSSE. El director no fue a trabajar en toda esta semana presencialmente y no se sabe cuándo regresará, agregaron.

No es el primer caso de coronavirus en los altos mandos del Gobierno de San Juan. De hecho, Sergio Uñac se contagió. Así también los ministros Andrés Díaz Cano (Producción), Claudia Grynszpan (Turismo), Carlos Munisaga (Secretario de Seguridad) y también su segundo, Abel Hernández; Jorge Armendáriz (Secretario de Transporte), entre otros. El último caso conocido fue el del secretario General de la Gobernación, Juan Flores, confirmado el 28 de abril.