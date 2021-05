Trotta trajo $1.500 millones para hacer un megaedificio escolar y arreglar escuelas rotas por el terremoto

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta llegó a la provincia este jueves para inaugurar una escuela en Albardón y firmar la financiación para proyectos clave para los sanjuaninos. Se trata de la construcción de la EPET 4, aportando casi 500 millones de pesos, y casi 1.000 millones de pesos para la refacción y reconstrucción de todas las escuelas afectadas por el terremoto de enero último.

"La verdad que estanos muy agradecidos del Presidente y cada uno de los ministros porque nos han acompañado, hemos tenido la visita del ministro de Ambiente y hoy de quien dirige Educación con quien trabajamos codo a codo desde el inicio de la gestión y que ha dado muestras de que está muy pendiente de lo que le pasa a San Juan", dijo Sergio Uñac al llegar con Trotta al nuevo edificio de la albardonera Escuela Técnica de Capacitación Laboral "Luis Ángel Noussan.

En rueda de prensa, antes de la firma de Convenios entre la Provincia de San Juan y el Ministerio de Educación de la Nación por el aporte de fondos para infraestructura escolar, Trotta declaró que "en San Juan trabajamos codo a codo con el Gobernador, reafirmando el compromiso del Presidente Fernández con todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Para nosotros el proceso de presencialidad cuidada en las escuelas es muy importante. Trabajamos con la experiencia de San Juan para poder llevarla a otros lugares de Argentina. El 2020 fue un año muy difícil y San Juan dio los primeros pasos para confirmar que era posible volver a las aulas en el marco de la pandemia".

Sobre el reciente contrapunto entre Nación y CABA por la presencialidad, que tuvo dictamen de la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta, Trotta dijo que "no tenemos grieta con ninguna jurisdicción. Es más, hace dos días aprobamos en el Consejo Federal de Educación una norma que establece cómo deben ser todos los pasos vinculados a la pandemia. Sí tenemos algunas diferencias con algunas jurisdicciones en particular. Con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Ustedes saben que hemos construido juntos esta instancia de presencialidad. La diferencia que tenemos con Rodríguez Larreta y Suárez se vincula con que no se toma conciencia del problema particular que se está transitando en lugares con alarma epidemiológica. Para nosotros no es una buena noticia suspender la presencialidad pero es una respuesta sanitaria para poder proteger la vida".

"San Juan fue la primera que pudo transitar la presencialidad y apenas cambió la situación epidemiológica las suspendió. Esto quiere decir que es un proceso dinámico y la política viene con la responsabilidad de que hay que tomar decisiones que hay sectores de la sociedad a los que les puedan parecer equivocadas, pero vamos a cuidar la vida y priorizar la agenda educativa", destacó el funcionario nacional.

El sueño de la EPET 4

El proyecto de un edificio nuevo para la EPET 4, que usa la tradicional sede sobre calle Ignacio de la Roza que quedó obsoleto, es un sueño incumplido para su comunidad educativa hace años. Es que se presentó el expediente varias veces en Nación y recién ahora parece que avanza.En el 2018 se pensaba que podía lograrse, pero la gestión macrista lo archivó, según dijo oportunamente el director de Infraestructura Escolar Oscar Montero, a este diario.

A principios de 2021, el funcionario indicó que en esta edición se ha modificado el proyecto que era muy ambicioso. Ahora es de 6.000 metros cuadrados y de todos modos es una escuela muy grande e importante. Se proyecta una parte con subsuelo para talleres y de dos o tres pisos. La fisonomía será parecida a la EPET 5, que cuenta con una historia similar.