Más escándalo judicial en Jáchal: acusan a un juez de beneficiar al hijo del intendente

"Es muy raro cómo actuó el juez y no me cabe duda de que hay un trato privilegiado porque el imputado es el hijo del intendente. Está siendo parcial y no está aplicando el derecho", lanzó el abogado Leonardo Villalba que defiende a una mujer que denunció al hijo del intendente de Jáchal, Miguel Vega, por violencia de género e intrafamiliar. A quien cuestiona Villalba es Eduardo Vega, designado en diciembre último juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal y que es quien maneja la causa contra Mariano Elías Vega, hijo del jefe comunal.

La denuncia fue realizada a fines de febrero pero ingresó al Juzgado de Jáchal el 9 de marzo. En la presentación, la expareja de Mariano Vega lo acusa por violencia de género, por daños, lesiones y amenazas.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Villalba dijo que “después de la denuncia, no hubo allanamientos ni detención para el apuntado, a pesar de que hubo lesiones que fueron constatadas". A la vez señaló que "no sé cuál es el criterio del juez Eduardo Vega, porque sólo llamó al acusado a realizar una declaración informativa, que es lo intermedio entre una testimonial y una indagatoria, y después aprobó inmediatamente una eximición de prisión, que se solicita cuando hay un imputado. Entonces nos quedan muchas dudas al respecto, porque si aprobó la eximición, es imputado y debería haberlo llamado a declaración indagatoria”.

Vega, apuntado por "imparcial"

Villalba sostuvo sobre la "inactividad" del magistrado que “no sé si actúa así porque el acusado es el hijo del intendente o por qué motivo, pero hubo circunstancias anormales. Lo más grave es el desconocimiento del Derecho, porque se está rompiendo un principio de igualdad". Esto, porque el denunciado Vega "solamente fue citado para una declaración informativa” y no una indagatoria como se hace en este tipo de delito investigado.

Según el relato del abogado,. el hijo del intendente "irrumpió en el domicilio de su expareja, rompió una puerta, la tomó de los brazos, la agredió, la amenazó y se fue del lugar". Señaló que "debió ser detenido e indagado, lo que no se produjo". También dijo que "hasta la Corte debe tomar intervención para que se revisen las anomalías".

Este nuevo escándalo en la Justicia jachallera se suma a la del también juez de la Segunda Circunscripción (son dos), Eduardo Javier Alonso, quien fue denunciado por la Corte de Justicia por inactividad injustificada, y está a punto de afrontar un jury que podría destituirlo.