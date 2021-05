Obra El Tambolar: San Juan presentará informes tras el fallo de la Corte Suprema

Es una puja judicial de larga data que protagoniza San Juan y La Pampa. En 2018, el entonces gobernador de la provincia del centro del país, Carlos Verna, presentó una cautelar para frenar los trabajos de construcción del dique El Tambolar, en Calingasta. Inició así un conflicto entre provincias so pretexto de que el cauce del río San Juan sobrepasa integra la Cuenca del Desaguadero, que nutre de recursos hídricos a los pampeanos. Este sábado, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a aquel pedido. El fiscal del Estado local, Jorge Alvo, explicó que deberán presentar una serie de informes ante el máximo tribunal. El plazo es de 30 días.

Según la presentación de Verna, el gobierno de La Pampa entiende que El Tambolar es una obra sanjuanina con participación del Estado nacional. Sin embargo, Alvo informó que es "exclusiva de la provincia" y que eso estará detallado en la documentación que debe presentar. Será en ese momento si la Corte "admite o no la competencia del amparo emitido por La Pampa". Además, enfatizó en que el pedido de información del tribunal no significa que los trabajos en el dique se detendrán. No hay una resolución que sustente tal acción. Y defendió: "Hoy la Corte no sabe absolutamente nada más que lo que le dice la provincia de La Pampa".

Los magistrados Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Los dos organismos redactores de informes serán: Energía Provincial Sociedad del Estado (Epse) y la Secretaría de Estado de Ambiente. El primer indicará el financiamiento, y el segundo, el cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental. Esto corresponde a los puntos del pedido de La Pampa para conocer el "desarrollo hidroeléctrico sobre el río San Juan, su afectación al desarrollo sostenible y equilibrado de todas las provincias condóminas".

El presidente Alberto Fernández visitó la obra en Calingasta. La definió como "una obra de ingeniería increíble que le sirve a San Juan para aprovechar bien el agua que tiene y para darle energía a muchos argentinos".

Con todo, el principal punto en disputa del escrito presentado por Verna hace tres años es el de evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica Interjurisdiccional Desaguadero- Salado- Chadileuvú- Curacó- Colorado. Ya en ese entonces Alvo salió al cruce en medios locales. El fiscal había dicho que "San Juan considera que no hay interjurisdiccionalidad porque las aguas no pasan más allá de Guanacache. El Tambolar es realizado en territorio de la provincia y forma parte de otros diques en los que se ha acreditado que no hay alteración ni daño ambiental".