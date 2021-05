Mujeres al frente: quiénes son las candidatas que luchan por el poder en la UNSJ

En la recta final del camino a las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan, que se celebrarán el próximo 10 de junio, Tiempo de San Juan reunió a las cuatro mujeres que componen las fórmulas que ostentan el poder de la Casa de Altos Estudios. Candidatas a vicerrectora y una de ellas a rectora, protagonizaron un encuentro especial en el que compartieron sus ideas y se mostraron unidas a pesar de estar enfrentadas.

Ana Naranjo, Rosa Garbarino, Graciela Del Pie y Analía Ponce posaron juntas para la producción fotográfica y, además de compartir sus experiencias, aseguraron que aunque estén en veredas opuestas no hay que alimentar la rivalidad.

"Entre mujeres nos tenemos que apoyar", comentaron con complicidad y afirmaron: "Tenemos que estar unidas para ocupar espacios importantes".

Bajo el sol de una fresca mañana en la Plaza del Bicentenario, por primera vez, las postulantes que pretenden ocupar un espacio de predomino en la UNSJ detallaron cuáles son sus planes, en caso de acceder al lugar que aspiran. Las memorias más gratas de su paso por la universidad, el sacrificio de articular sus vidas personales con sus carreras profesionales y la lucha contra las limitaciones en el ascenso laboral fueron parte del cuestionario que respondieron.

Si bien alguna de ellas se conocían de la vida académica, hubo quienes se vieron en persona por primera vez y, a pesar de los formalismos de la situación, un clima amistoso fue el contexto en el que las docentes y funcionarias universitarias, que forman parte de cuatro de las cinco fórmulas de la puja electoral, charlaron, recordaron anécdotas y hasta coquetearon con la idea de, algún día, candidatearse juntas.

Ana Naranjo, directora de la Escuela de Ciencias de la Salud

Ana Naranjo, candidata a vice que acompaña a Roberto Gómez (decano de la Facultad de Arquitectura), representa al oficialismo y cuenta con el aval del actual rector Oscar Nasisi. Directora de la Escuela de las Ciencias de la Salud, desea resultar electa y por ello dejó en claro cuáles son sus objetivos.

Por su parte, Rosa Garbarino, actual decana de la Faculta de Filosofía, es la mujer que pretende hacer historia y convertirse en la primera rectora de la UNSJ.

Rosa Garbarino, decana de la Facultad de Filosofía

Encabeza el binomio con el ingeniero Ricardo Romarión, consejero de la Facultad de Ingeniería. De amplia trayectoria, la investigadora tiene en la mira el sillón del Rectorado y hará lo posible para quedarse con él.

Graciela Del Pie, ex jueza de la Cámara Penal, es otra de las figuras que se propone como vicerrectora y compone la dupla que tiene al frente al ex ministro de Gobierno, Emilio Fernández. Graciela Del Pie, ex camarista y docente de la carrera de Derecho en la FACSO

Docente de la carrera de Derecho por años, que formó a los abogados que hoy litigan en la provincia, busca que su paso por la UNSJ quede coronado con esta elección.

Por último, pero no por ello menos importante, Analía Ponce aparece en el cuadro de las postulantes a la Vicerrectoría de la UNSJ. Docente de larga trayectoria en la Facultad de Filosofía, integra la fórmula con Tadeo Berenguer. Analía Ponce, docente de la Facultad de Filosofía

Ambos fueron elegidos para ser los sucesores de Mónica Coca, quien falleció en 2020 de coronavirus. Con los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres bien marcados, Ponce se ilusiona con la chance de dejar su sello como máxima autoridad.

La quinta fórmula de candidatos para las elecciones, que se postergaron por la pandemia y se llevarán adelante un año después, es puramente masculina y la integran Jorge Cocinero y Marcelo Bellini.