¿Qué opina cada sector de San Juan sobre las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández?

Este viernes, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo paquete de medidas para dar batalla contra la segunda ola de coronavirus en el país. Las nuevas restricciones estarán vigentes desde este 1 de Mayo hasta el 31 de Mayo, y se aplicarán de acuerdo a la zona en virtud del riesgo epidemiológico.

En ese marco, Uñac aseguró que "vamos a esperar el decreto nacional para ver como seguimos" y aclaró que "por ahora la actividad económica y las clases no se deberían afectar". Éste medio consultó referentes de distintos sectores de la provincia para conocer cuál es su opinión ante los anuncios de Fernández.

Antonio Giménez, Cámara de Comercio Exterior:

"Nos parece adecuado que se determinen por zonas, sin generalizar, y que la autoridad provincial, aplique de acuerdo a la realidad de cada provincia y sus zonas, ya que en San Juan hay un manejo muy organizado y adecuado de la situación provocada por la pandemia, tanto en lo relativo a las restricciones como en lo relativo al ritmo y criterios de vacunación"

Hermes Rodríguez - Cámara de Comercio

"Existe una alerta epidemiológica en Argentina y en San Juan, lo que sucede es que la situación es la provincia es diferente, por lo que pienso que en un principio éstas medidas no nos van a alcanzar, pero tendremos que escuchar lo que dicen las autoridades. Las medidas a nivel nacional me parecen perfectas, porque la situación se está complicando, por eso creo las medidas para el AMBA y la CABA son acertadas y ahora habrá que ver cuáles son las provincias que deberán acatar éstas nuevas restricciones y si me parece importante estar atento al decreto que propone el presidente y en función de eso actuar. En mi opinión, si en San Juan se toman medidas van a tener que ver con la circulación y las reuniones sociales"

Julian Rins - Cámara de la Construcción

Consideramos que son planteos razonables, sobre todo lo de dividir en zonas de acuerdo a la gravedad epidemiológica, porque no sirve aplicar las medidas para todo el país, sino de acuerdo a la situación sanitaria de cada localidad. Nos parece razonable tratar de mantener todas las actividades económicas y productivas que no impliquen un alto riesgo de contagios. La construcción es una actividad que prácticamente no se detuvo durante el año pasado y la tasa de contagios ha sido bajísima. Un capítulo aparte se merece la educación, entendemos que salvo que haya un alto fundamento como para que tengan que dejar de funcionar de forma presencial debería tratar de mantenerse por todas las vías que los chicos sigan en las aulas, con todos los protocolos. Estamos a la espera de cuáles van a ser las medidas que se tomen en la provincia, pero creemos que la situación es completamente distinta en San Juan. Si bien hemos tenido un aumento de casos, sigue siendo estando controlado y las actividades económicas se están desarrollando con bastante normalidad. Creemos que deben seguir todas las actividades, con estricto control de protocolos.

Juan José Ramos - presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan

"La situación que se vive merecía medidas más estrictas que las anunciadas. A muy pocos meses de tener la mayoría de la población vacunadas se justifica que se le pida un mayor sacrificio a la población, cuando se está muriendo diariamente muchas personas y los que superan la enfermedad no se sabe la gravedad de las secuelas q tendrán. Se debería suspender todas las clases presenciales y penar fuertemente todas las fiestas clandestinas q se realicen con más de 10 personas y fuera del horario permitido"