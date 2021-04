Rueda criticó a Caselles: 'Trabajar en una candidatura para el 2023 no suma'

"Me ha sorprendido la declaración de Graciela Caselles. Si bien puede tener aspiraciones para el 2023, legítimas para cualquier dirigente, creo que la preocupación ahora es otra. Estamos con elecciones legislativas nacionales, y plantear el panorama del 2023 y más acompañar a otro dirigente es una discusión que se debe dar dentro del partido. Ella desde hace tiempo venía trabajando por afuera del partido", dijo este jueves el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, sobre los planes declarados públicamente por su antecesora, de que quiere se intendenta de Capital reflotando el partido que creó su hermano Javier (Alternativa Federal) y que está muy cerca políticamente de Sergio Massa.

"Ella salió ayer con esto que estaba hablando con Sergio Massa, y la verdad que sorprendió. Trabajar en una candidatura para el 2023 me parece que no suma, pero esto no perjudica en nada el proyecto que hemos encarado como partido", opinó Rueda, en diálogo con radio Estación Claridad.

Rueda remarcó que no se ha hablado dentro del partido de acompañar a algún dirigente nacional. "Me parece que no es momento de planear estas cuestiones. Ayer han salido dirigentes a contestarle. No haberlo charlado en el partido genera enfrentamientos innecesarios e innoportunos", concluyó el líder bloquista.

Rueda y Caselles estuvieron enfrentados en la última renovación de autoridades, donde la diputada nacional dio un paso al costado en la elección y él se consagró. El dirigente es muy cercano a Sergio Uñac y el PB mantiene su sociedad con el PJ.

Las declaraciones de Caselles ya habían sido criticadas por otros dirigentes del partido de la estrella como Alfredo Nardi quien le dijo que ella demuestra una "actitud totalmente personalista".