Martinazzo reconoció que cobró parte del sueldo de concejales: 'es una práctica habitual en la política'

La vicepresidenta del PRO local, Gimena Martinazzo, está denunciada por una concejal de Rawson en el Tribunal de Disciplina partidario por obligarla a ella y a otros tres concejales a entregarle el 20% de sus sueldos en forma sistemática. Este jueves, la dirigente macrista reconoció que recibió ese dinero durante alrededor de un año, dijo no recordar cuánta plata era y se negó a ahondar en detalles dado que está abierta la investigación contra ella. Martinazzo justificó su accionar diciendo que "es una práctica habitual en la política".

En diálogo con Radio Sarmiento, Martinazzo dijo que "cuando se arman las campañas se fija un porcentaje de aporte. No he hecho nada que no corresponda o que no esté dentro de las políticas comunes en época de campaña. Los candidatos hacen un aporte, lo hacen todos los partidos políticos".

También dijo que "es plata que se pide y después hay que devolver, se usa en ese momento. Se da generalmente de contado. Ya no recibo ese dinero". Y que todo fue "de común acuerdo antes de la campaña" que incluso estuvo avalado por Eduardo Cáceres.

Justamente contra él apuntó diciendo que no le extraña que la concejal la denunciara dos años después, justo cuando Martinazzo lo denunció a Cáceres por violencia de género. "Después de la denuncia, salen estas cosas. Estoy segura de que se hace para ensuciar mi figura pública".

Martinazzo sostuvo que recibió ese dinero por parte de los concejales y que "ellos dejaron de hacer ese aporte incumpliendo con lo pactado verbalmente".

Según la denuncia presentada por la edil María Verónica Benedetto, afín a Cáceres, la dirigente habría obligado a firmar documentos en blanco y ella ahora dice que no tiene ninguno de esos documentos en su poder.