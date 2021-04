Rawson congeló la aplicación del estacionamiento ordenado, ¿por qué?

"Hubo dos o tres comerciantes a los que no se les había explicado bien el estacionamiento controlado y se les explicó y están todos de acuerdo, pero hemos hecho un stand by con este proyecto, porque la pandemia nuevamente vuelve a traer aparejadas un montón de dificultades económicas, en el empleo y no queremos perjudicar un sector que ya viene perjudicado como es el de los comerciantes", dijo el intendente de Rawson, Rubén García, anunciando que se congela hasta nuevo aviso el proyecto de implementar estacionamiento medido en el centro rawsino.

La comuna se iba a convertir en la segunda, tras Capital, en habilitar boxes pagos por hora en sus puntos más urbanos, en este caso Villa Krause, pero el mentado plan que tuvo varios cuestionamientos no se aplicará por el momento.

"Vamos a tomarnos un tiempito hasta que estemos de acuerdo el sector del comercio con el Estado", dijo ahora García. Sobre las fechas, indicó que "por el momento vamos a ver cómo se desarrolla el COVID-19 con esta nueva ola, y eso creo que nadie lo sabe", marcando un tiempo indefinido.

El estacionamiento medido fue anunciado por la Municipalidad de Rawson el noviembre último, cuando se informó que a través de la Secretaría de Gobierno se iba a ordenar el tránsito de la zona urbana y blanquear el empleo de trabajadores independientes. Es decir, de los famosos cuidacoches. En ese entonces se dijo que el sistema se comenzaría a implementar desde enero de 2021.

García había fundamentado en ese entonces que se trata de un proyecto de vieja data, siendo Villa Krause el lugar de la prueba piloto donde comenzaría, en primera instancia y efectivamente luego se comenzaron a pintar los boxes de estacionamiento.

La iniciativa, informaban oficialmente, buscaba blanquear la situación laboral de las personas que actualmente tienen su principal ingreso en cuidar autos. "Se está evaluando la posibilidad de crear una cooperativa donde los trabajadores comprarán los cupones de estacionamiento a un módico precio y que será comercializado a un precio establecido por el Municipio para evitar sobrevalúo del mismo, de las ganancias de estos saldrá el sueldo de cada uno", había declarado el intendente.

Se pensaba iniciar con una prueba piloto que funcionaría de 8 a 21 horas, buscando evitar que los vehículos estacionaran en lugares donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad, fluidez del tránsito o se obstaculice la visibilidad de señalizaciones, entre otros aspectos.

A principios de febrero, García reiteró que iba a empezar este año a implementarse el estacionamiento medido propuesto meses atrás, pero hasta ahora nunca vio la luz. Ahora hay más incertidumbre con el futuro del proyecto.