Preocupa la cantidad de casos de coronavirus en el Poder Judicial de San Juan

"Se están incrementando los contagios en distintas dependencias al mismo ritmo que aumentan en la provincia. Tenemos información que nos llega de la secretaría administrativa y de los afiliados y es muy dinámico. necesitamos con urgencia reunirnos con la Corte para saber qué medidas se están tomando con el incremento de contagios", dijo el titular del gremio Unión Judicial, Sebastián López, en declaraciones a Radio Sarmiento, cuando se conoció que el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur permanece aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

En el Poder Judicial se han mantenido los casos en las últimas dos semanas, pero venían en alza. Según informó el secretario Administrativo de la Corte de Justicia, Javier Vera, en diálogo con la misma emisora. "La semana pasada hubo 67 sospechosos y 35 contagiados. Esta semana hay 25 positivos de los cuales 5 son funcionarios o jueces, y hay 63 sospechosos de los cuales 8 son funcionarios (entre ellos 3 jueces). Es decir, que se ha mantenido entre 90 y 100 el número de positivos y sospechosos entre la semana pasada y esta", aseguró.

Sobre si se reciente el trabajo en tribunales con esta cantidad de empleados afectados por el COVID-19, el funcionario aseguró que "por ahora se puede llevar tranquilamente, no es algo que complique al normal desenvolvimiento. Por supuesto que al tener 5 jueces menos hay menos firmas, menos audiencias, los sospechosos pueden tomar audiencia desde su casa, los positivos no porque están de licencia. en ese sentido se complica. Y muchas veces el trabajo de remoto cuando es de mesa de entradas no lo puede hacer en su casa, entonces depende quién es el afectado".

Además, Vera remarcó que "la Corte viene desde principio de año trabajando un grupo a la mañana y uno a la tarde, en la medida que sea posible, por ahora se sigue trabajando igual y por supuesto que si esto aumenta deberán tomarse nuevas medidas". Y afirmó que en tribunales "se ha vuelto a recordar que se tomen las normas necesarias y posibles, la Corte ha sacado una resolución donde ha manifestado que se vuelven a tomar todas las medidas que ya son conocidas por todos y que en caso de ser necesario se van a tomar algunas medidas y hasta sanciones. No ha habido casos graves que ameriten sanciones pero la semana pasada tuvimos entre jueces, fiscales y defensores 7 casos y esa fue una señal de alarma. Esta semana ha bajado la cantidad de magistrados pero estamos día a día controlándolo y viendo qué medidas tomar".

Además, sobre las personas de riesgo, indicó que en los empleados del Poder Judicial local el promedio de edad es bajo, "tenemos jueves mayores de 70 pero es la excepción, el promedio debe ser de entre 30 y 40 años".

Por su parte, desde el sector de los trabajadores López dijo que "nosotros también estamos pidiendo que se vacunen los sectores que están más expuestos a la atención al público y eso es una gestión que están a nivel del Poder Ejecutivo. Otra cuestión que pedimos es que se cumpla que solo se iba a atender a los profesionales sin turno en caso de urgencia, eso no está pasando, cada vez son más los profesionales que asisten sin turno cuando hay muchos profesionales que se han adaptado al sistema. Esto ocasiona malestar entre los mismos profesionales y malos tratos con el personal policial y de mesa de entradas del edificio Anexo Jujuy. Hay un caos en ese sentido. Queremos prevenir que colapsemos en ese sentido".