Otra grieta en el Pro San Juan: la juventud le cerró la puerta a Martinazzo y la acusó de desleal

Faltan cuatro meses para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), y sobran conflictos internos en el Pro San Juan. Todos cimentados a partir de la denuncia de Gimena Martinazzo, vicepresidenta del partido local, hacia el diputado Eduardo Cáceres por violencia de género. El más reciente es la ruptura de la juventud amarilla con la dirigente rawsina. La grieta parece ser insalvable. La misma Martinazzo desconoció a las autoridades juveniles públicamente. Y en privado los ninguneó. Son apenas “cinco chicos”, escribió en un chat privado. La contestación del otro lado fue: “Vos no nos representas, quizá a la juventud de Adn o de otro espacio, donde veo que vas seguido”.



La conversación entre la ex representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el presidente de la JPro, Agustín Prado, afín a Cáceres, se dio luego de un acto en un merendero y una posterior publicación en las redes sociales. Martinazzo y la concejal del Frente de Juntos por el Cambio en Rawson, Rocío Cárdenas, convocaron a la juventud a Pocito para asistir a un grupo de niños y adolescentes. Prado llegó, invitado por Cárdenas, pero pegó el portazo al “sufrir hostilidades” de parte de la vicepresidente del partido. Así lo expresó el mismo Prado a Tiempo de San Juan. Amén de eso, lo que hizo estallar a la autoridad de la JPro fue que Martinazzo volvió a desconocer su legitimidad como dirigente amarillo. En una publicación de Instagram, la mujer inviste a Cárdenas como la presidente de la rama juvenil.

A la izquierda, la concejal de Rawson, Rocío Cardenas, sindicada como presidente de la JPro por Gimena Martinazzo.



No es la primera vez que sucede. Ya en febrero, en un acto macrista en Rivadavia para “abrir las escuelas”, ocurrió el primer chispazo entre sectores. Es que Prado no sólo se representa a sí mismo, sino también al sector que tiene mayor sintonía con el procesado Eduardo Cáceres. “Eso lo resolverá la Justicia” dijo y repitió el joven macrista. Luego de la primera fisura, en la que los jóvenes bosquejaron un acto paralelo al de Martinazzo por el tema de la presencialidad escolar, las diferencias quedaron expuestas y Propuesta Republicana explotó. Al punto de que se separó el bloque de concejales de Juntos por el Cambio en Rawson.



Los ediles, María Verónica Benedetto y Pedro Calvo, tomaron la decisión de separarse del bloque. Fuentes partidarias indicaron que ellos responden a Cáceres. Mientras que las dos ediles restantes, Rocío Cárdenas y Flavia Gil, están en la línea de Martinazzo. En ese momento, Benedetto dijo que la vicepresidente del partido le “hizo insostenible el trabajo como concejal”. Y agregó que no coincidían en la manera de trabajar. “Tiene formas que no comparto, como maltratos, y así yo no puedo cumplir mis funciones. Por eso, esta separación es para blanquear la situación y de ahora en más no responder más a ella”.



Ahora, la Juventud del Pro quiere también despegarse de Martinazzo. Prado aseguró que la relación está rota. “Se terminó, no queremos saber más de ella”, enfatizó. “Hablé con Rocío Cárdenas para que me explique por qué se arrogaba ser la presidenta de la JPro, sobre todo cuando ya habíamos cerrado ese tema, y me dijo que ella no sabía nada, que estaba subordinada a Gimena. Volveré a hablarle para saber si quiere seguir con nosotros, es una compañera valiosa”, dijo. Sin embargo, aunque el disgusto por el desconocimiento de autoridad es grande, la razón de peso para concluir es otra. Prado aseguró que Martinazzo tuvo algunas reuniones con operadores políticos de Acción por una Democracia Nueva (Adn), fuerza liderada por Martín Turcumán. La reunión, siempre según Prado, fue en el Rancho de Pelufo hace unas semanas. Ante esto, la JPro la acusó de “desleal” al partido del que ella es vicepresidente. “Nosotros no vamos a trabajar con ella, la juventud tiene estatuto propio y no pueden obligarnos, no podemos tratar con alguien que no quiere al partido”, refirió.

El chat de Prado con Martinazzo. El dirigente joven acusó a la rawsina de deslealtad por, según él, reunirse con dirigentes de otros espacios.



Por otro lado, Agustín Prado contó que en su viaje a la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo reunido con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la presidente del Pro nacional le informó que visitará San Juan en mayo. “Hay que llevar a San Juan bien alto. San Juan es una provincia con mucha potencialidad para el Pro”, dijo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, en un video dirigido a la militancia amarilla. “Queremos que se pongan al frente, que trabajen, que representen a la sociedad de San Juan y que cada vez tengamos más cercanía con los sanjuaninos”, agregó. En esa línea, aunque hay conversaciones con todo el arco opositor local, la bajada de línea de Bullrich es que Propuesta Republicana compita en las Paso del 8 de agosto con candidatos propios.