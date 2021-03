Declaró CFK por la causa dólar futuro y dejó varias frases "picantes"

La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner brindó declaraciones vía Zoom por la causa de venta de dólar futuro. En el inicio de su exposición (que se extendió durante 48 minutos), Cristina se quejó porque la audiencia no fue presencial como había pedido su abogado. “Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación”, añadió la vicepresidenta.

Además de CFK, están presentes y pidieron hablar otros tres procesados: el ex ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires; el presidente del BCRA Miguel Angel Pesce; y quien ocupó ese lugar en la última parte del gobierno de CFK, Alejandro Vanoli.

En otro tramo de su discurso, la ex jefa de Estado apuntó contra el presidente del tribunal y se quejó porque la transmisión oficial mostraba solamente su cara.

“A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, dijo.

Desde el inicio, el encuentro se convirtió en un alegato político-económico de su gestión y la de su sucesor. Y también con críticas directas hacia la Justicia, en una semana caliente que se inició con el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y se reforzó con la polémica en torno a la creación de una comisión bicameral que controle a los funcionarios de tribunales.

La actual vicepresidenta se mostró crítica hacia jueces, fiscales y funcionarios del macrismo. Aquí las declaraciones más contundentes:

● "Cuando me dijeron que tenía que declarar el 1 de marzo dije el 'lawfare sigue en su pleno apogeo' porque la vicepresidenta tiene que estar en la Asamblea Legislativa. Preocupante".

● "Esta causa es un leading case en materia de lawfare".

● "El lawfare es esta corriente regional que ha estigmatizado a los dirigentes populares y a los dirigentes. Los persiguen sin necesidad de encarcelarlos. El primer presidente acusado por corrupción fue Yriyoyen”.

● “Ahí empezaron una serie de golpes militares donde la persecución se hacía a través de las fuerzas armadas. Ya no es necesario desaparecer materialmente a los dirigentes políticos, con la articulación de los medios alcanza; no sólo por lo que titulan sino porque cuentan cosas que no están en los expedientes y cuando se producen las sentencias de basan en los medios".

● "Es bueno conocer la cara de los jueces, como la suya Petroni porque no se la conocía. Sería bueno que además de mi cara apareciera la de Daniel Petrone, de Raúl Plée o de Barrotaneña. Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando. Por eso creo que la presencialidad es importante".

● "Se hizo una causa por administración fraudulenta y desvíos por 55.000 millones de pesos. Bonadio nos acusó de eso y quiero que recordemos esa cifra".

● "La causa se inició por una denuncia de Mario Negri el 30 de octubre de 2015. Es importante recordar la fecha porque fue 5 días después de las elecciones".

● "¿Dónde cae esta denuncia?: en el juzgado del inefable Dr. Bonadio. El 30 de octubre fue la denuncia. Ibamos a segunda vuelta entre Scioli y Macri. El país entero en un proceso electoral definitorio".

● "El 17 de noviembre de 2015 a las 12 horas en plena rueda cambiaria irrumpe Bonadio en un allanamiento en el Banco Central. El objetivo era provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”.

● "Todas las causas caían en lo de Bonadio, todas. Bonadio allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo. Yo le dije que no lo iba a hacer para consolarlo".

● "Me hizo un allanamiento el día del cumpleaños de mi nieta Elena y el día del aniversario de la muerte de Néstor me citó a 7 indagatorias”.

● "Así fuimos a elecciones los argentinos en 2015. No es sólo lawfare, es manipulación del proceso electoral".

● "El 13 de abril me cita a indagatoria por administración infiel y no había ningún amigo de mi gobierno que hubiera comprado y contratado y comprado dólar futuro. Pero sí estaba Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña. Él sí los compró sabiendo que iban a devaluar y el domingo 13 de diciembre se reunió en la Casa de Gobierno arreglando la tasa".

● "No sé cuántos tipos penales podrían caberles a Quintana. Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuraron la compra de dólar futuro y los que estamos sentados acá somos nosotros".

● "En Argentina hay un poder económico permanente, primero fueron las fuerzas armadas y ahora ustedes velan por sus intereses".

● “No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Volvieron a traer al FMI con 44 mil millones de dólares para la campaña de Macri y ustedes también son responsables, no miren para otro lado”.

● "Usted Petrone y usted Barrotaveña nos negaron el recurso de apelación ante la corte y confirmaron el sobreseimiento de los endeudadores seriales del país. Díganme si no son responsables de lo que pasa en el país".

● “El presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando va a ver partidos de fútbol en Qatar y nosotros sentados acá".

● El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, incide en las mujeres que masacran en femicidios"

● "Ahora escucho a periodistas decir que esto no debió haber sido una causa. Sospecho que lo dicen porque el Presidente decidió iniciar acciones legales por la deuda que tomó Mauricio Macri, que hasta violó el estatuto del Fondo y todas las normas".

● "Estamos en un contexto en el que el presidente de Casación Gustavo Hornos iba a reunirse con Macri en la Casa Rosada. A mí secretario Mariano Cabral, Martín Irurzun lo citó para que dijera si Casanello había ido a Olivos. Era mentira. Pero si hubiera sido cierto era una conducta reprochable. ¿Qué van a hacer con Hornos, que fue 6 veces a ver a Macri? ¿Va a seguir siendo miembro de la Casación? Pero mirá vos. ¿Y nos quieren convencer de que son imparciales?

● "Estamos en un momento institucional muy grave de la República Argentina. Ustedes no pueden serguir comprotandoes como una corporación con la ventaja de ser perpetuos en el poder. Va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado todo el poder. No hay posibilidades de una vida democrática sana con funcionarios que parece que constituyen una aristocracia".

● “Nosotros cada dos años vamos a elecciones. Todos los cargos que ocupé, Dr Petrone, fueron votados en elecciones democráticas. Dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? No sé, cómo voy a saber si ustedes no se investigan a sí mismos".

"No voy a pedir ningún sobreseimiento. Voy a pedir que apliquen la Constitución. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución, que es lo que he venido pidiendo desde siempre".

