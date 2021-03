Uñac, tras los anuncios nacionales por la pandemia: 'en San Juan continuamos como hemos venido'

Tras los anuncios nacionales respecto de nuevas medidas por la pandemia, Sergio Uñac habló este lunes sobre lo que pasará en San Juan con estas restricciones, asegurando que no habrá cambios sustanciales en la provincia, al menos esta semana. "Queremos ser muy cuidadosos de los protocolos, como hemos venido haciendo, no queremos generar ninguna alarma de cierre de actividad porque no sé si queda margen para poder volver a hacer esto. Así que vamos a seguir insistiendo en la responsabilidad social que implica el cuidado personal, la higiene, el distanciamiento y uso del barbijo, y lo demás lo iremos mirando minuto a minuto", dijo el gobernador.

"Ahora la situación en San Juan continúa como hemos venido. En estos días de Semana Santa vamos a respetar las reservas que se hayan tomado. Vamos a ser muy cuidadosos de no generar ningún tipo de noticia que altere la situación normal o el desarrollo de actividades que ya estaban previstas", aseguró en rueda de prensa el Gobernador.

El mandatario indicó que en la mañana de hoy prevé tener una reunión con el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, "para mirar bien qué establece la disposición nacional".

"La región, hablo de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, tienen una situación muy delicada, aun Chile teniendo mayor cantidad de ciudadanos vacunados que nosotros, y es un escenario que puede replicarse en la Argentina, de hecho ha habido un aumento de contagios, que es menor en la provincia de San Juan pero sabemos que esto demora un poco pero llega", analizó.

Respecto de si habrá fuertes operativos esta semana, Uñac dijo que "vamos a tratar de ser muy puntillosos con los protocolos, que ya están establecidos, para todas las actividades, vamos a tratar de asegurar esto de cumplimiento de las responsabilidades sociales".

Uñac aclaró que "es probable" que haya una revisión de la situación luego de Semana Santa, "pero por ahora vamos a continuar de la misma manera. Lo que nos ha salido con el esfuerzo de todos es cuidar la salud sin descuidar la economía y esta va a ser la temática a desarrollar dentro de este aumento de casos", informó.