Uno a uno, la imagen de los referentes nacionales en San Juan: Alberto cayó y Larreta subió abruptamente

Este jueves, la consultora de opinión pública CB publicó los resultados de la encuesta nacional que muestra cómo variaron las consideraciones sobre los principales referentes de la políticos de la Nación en las distintas provincias. En San Juan hubo algunas sorpresas, como el caso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo una abrupta suba de su imagen positiva, de ser casi un desconocido a ostentar un 46,8% de luz verde de los sanjuaninos. También hubo permanencias, Alberto Fernández sufrió una baja del 3,8% en su buena imagen, respecto a febrero, y sostiene una percepción positiva del 55,4%.

El Presidente es uno de los políticos más estimados por San Juan. La imagen de Fernández es alta y la provincia es la sexta en preferirlo en el ranking nacional. La primera es Santiago del Estero, la segunda es Catamarca. En tanto, Sergio Massa, del mismo espacio -Frente de Todos-, también está de buenas con los sanjuaninos, aunque en el último mes bajó. Tiene el 45,3% que lo ve con buenos ojos, pero ese porcentaje es un 15% menor a febrero. La negativa del presidente de la Cámara de Diputados es del 39,2%.

En la línea oficialista, la vicepresidente Cristina Kirchner está en baja consideración para los sanjuaninos. La VP tiene el 58,4% de imagen negativa. San Juan está décimo cuarta en el ranking de los apoyos provinciales. El distrito que más la apoya, según CB, Santiago del Estero. Al respecto del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quizá el principal ejecutivo del kirchnerismo después de Cristina, el 49,2% no lo mira con buenos ojos.

Del lado opositor, como se mencionó, Rodríguez Larreta es el mejor posicionado. No así es expresidente Mauricio Macri. El flamante autor de Primer tiempo supera a su antecesora en imagen negativa. El 67,7% de los sanjuaninos encuestados respondió que no tiene una buena percepción de él. Y San Juan está en el lote de provincias donde registra pésima imagen, se ubica décima sexta. El distrito que más lo apoya es Córdoba. El que menos, Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. También está Patricia Bullrich. La ex ministra de Defensa de la Nación y líder del ala dura del Pro, goza del 41,6% de referencia positiva. Pese a eso, San Juan está en penúltima entre las que le muestran apoyo. Un 40,8% no la aprueba.

Criterios técnicos

La medición de CB, dirigida por Cristian Buttié se realizó en base a un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa. A nivel país, el tamaño de la muestra fue de 17.013 casos. Mientras que, en San Juan, hubo 725 casos, en base a la población de la provincia según el último censo. El error de muestreo, en tanto, es de +/- 3,8%.