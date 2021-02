Alberto Fernández volvió a dar un mensaje al campo: “Tengo que cuidar la mesa de los argentinos”

“¿Cuándo va a ser el momento en el que no repitamos más la misma experiencia, seguir con la misma lógica de siempre, qué más nos hace falta para entender que hay cosas que no pueden seguir ocurriendo?”, dijo Fernández. Y reafirmó: “no podemos caer por enésima vez en el mismo problema. Tengo que cuidar la mesa de los argentinos”, en relación al aumento de los precios del trigo, el maíz y la carne.

“Tenemos que garantizar que esos precios no se vuelvan en desmedro de los argentinos”, dijo y pidió “reunir los esfuerzos, los que producen, los que trabajan y el Estado para hacer más tranquila la vida de los ciudadanos”. “No me estoy peleando con nadie, sino que presto atención a los que están mal, para que no padezcan más”, explicó.

“Cuando empezó la pandemia tuvimos que cambiar nuestras prioridades, como le pasó a todo el mundo, aunque al mundo no le pasó encontrarse con la pandemia después de Macri”, expresó el Presidente, casi en tono de campaña. Y aseguró: “volvemos a poner en marcha la economía, un crecimiento muy vigoroso, (porque ya) en el último trimestre empezó la recuperación”.

Fernández llegó a Tucumán a las 12.30, media hora después de lo previsto, donde fue recibido por el gobernador Juan Manzur, visiblemente satisfecho por el respaldo que recibió de la Casa Rosada, que puso a sus principales espadas de la gestión a dar mensajes a favor de la producción y la reactivación económica.

En efecto, el Presidente llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y buena parte del Gabinete, que se adelantó para hablar en encuentro económico considerado “estratégico” para la región. Inmediatamente después, se dirigió a la fábrica de hilados ubicada en Las Piedritas, donde recorrió la planta de TN&Platex, de Teddy y Aldo Karagozian, y supervisó los process de hilandería y tejeduría de las plantas.

“Revalorizamos el valor de la industria nacional, nuestra salud fue apoyada por nuestra industria y eso nos dio soberanía productiva, ahora debemos recuperar el uso de la capacidad instalada en toda su dimensión. Para darle una segunda vuelta y avanzar hacia la industria del futuro, la industria 4.0″, dijo el Presidente. De allí se dirigió a San Javier donde se desarrolló desde temprano el encuentro.

El Presidente no podía viajar a Tucumán y evitar hacer algún anuncio en relación a la ley de biocombustibles, ya que las provincias del NOA, con 22 ingenios instalados, son la región de mayor producción de bioetanol. Los productores de la cadena sucroalcoholera cargaban con la preocupación de que el régimen de beneficios impositivos y fiscales caducará en mayo de este año. “Tenemos que revisar la ley de biocombustibles”, dijo en su discurso, un momento en el que fue muy aplaudido por la audiencia.

Es que el nuevo proyecto, contrariamente a lo que se esperaba, no se incluyó en las sesiones extraordinarias y había intensos pedidos para que el sistema de estímulos continúe. “El régimen de promoción de biocombustibles iniciado en el 2006 fue exitoso y el Gobierno está terminando a estudiar algunas modificaiiones que potencien los logros y planteen nuevos desafíos”, declaró ayer el ministro Matías Kulfas en declaraciones a medios tucumanos, donde destacó que el sector generó desde la aprobación de la ley 7000 nuevos puestos de trabajo.

La legislatura tucumana aprobó ayer una resolución por la que se solicitó a las autoridades prorrogar la Ley Nacional Nº 26.093 e invitó a las legislaturas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Cordoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires, donde hay plantas de biocombustibles, que promuevan iniciativas similares, para evitar que el régimen se caiga.

“Le pedimos al Presidente de la Nación, a través de esta resolución aprobada por unanimidad, que use las facultades que le da la ley de prorrograr por dos años esta medida, y le pedimos a nuestros diputados nacionales que sancionen de forma definitiva esta ley, ya que el Senado le dio media sanción”, dijo el vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo, al aprobar la resolución.

Fernández y Manzur se sumaron a la cumbre de dirigentes industriales que se realiza en San Javier, que incluye a los presidentes de las uniones industriales del NOA y el NEA, además de representantes gremiales. Con la presencia de Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, Felipe Solá (de Relaciones Exteriores), Matías Kulfas (de Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), más el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, el encuentro comenzó a sesionar a las 10.

Kulfas destacó la reactivación del sector industrial y de la construcción que el INDEC verificó en el pasado mes de diciembre. “No fue por casualidad, sino que hemos recuperado una política industrial que había sido abandonada en la gestión anterior”, aseguró el Ministro.

Los sindicalistas acudieron prácticamente en masa. Viajaron hasta Tucumán Héctor Daer (Sanidad), Antonio Caló (UOM), Gerardo Martínez (UOCRA) y Carlos Acuña (Trabajadores de Estaciones de Servicio), que mantienen un vínculo sólido con Manzur y hubieran querido que el gobernador tucumano ejerciera una influencia política que Cristina Fernández de Kirchner le bloqueó apenas confirmada la victoria electoral.

