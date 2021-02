Fuertes declaraciones de Uñac en su ronda en medios nacionales

“No sé si voy a ser candidato a presidente, tenemos que ir por los objetivos que nos hemos propuesto”, dijo Sergio Uñac en Radio Rivadavia. Este lunes, el sanjuanino dejó varias declaraciones interesantes en su paso por medios nacionales de los más populares, que incluyó a emisoras radiales y televisivas como C5N. Además de hablar con Luis Novaresio, dio una entrevista a Radio Rivadavia en el programa de Eduardo Feinmann donde habló del regreso a clases presenciales y de la situación del COVID-19 en San Juan, con algunas apreciaciones personales después de atravesar él la enfermedad en diciembre. “Yo no pensaba vacunarme, además tuve COVID", contó.

“Comenzaron las clases con una presencialidad del 85%, aún con la posibilidad de hacerlo vía internet”, resaltó el gobernador en Radio Rivadavia. "Tuvimos una propagación del virus que nos permitió tener la mayor parte del año con movimiento en varias actividades”, remarcó y agregó que "Hoy hay un promedio de 90 contagios por día y somos la quinta provincia con mejor relación de contagios por habitante”. Sobre su situación particular, les contó a los argentinos que “Estuve internado. No llegué a tener oxígeno, pero pasé fiebre”.

Gracias a @edufeiok por el espacio en @Rivadavia630 para dialogar sobre la vuelta a clases en nuestra provincia y el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante para garantizar el fortalecimiento de la educación bajo una presencialidad cuidada. https://t.co/xRNJQNMTIE — Sergio Uñac (@sergiounac) February 8, 2021

En cuanto al diálogo con Novaresio, el sanjuanino apuntó más a lo político y sin descartar nada habló sobre su futuro político y remarcó que "A los argentinos hay que hacerlos votar una sola vez” en relación a la idea de suspender las PASO 2021 que motoriza junto a otros gobernadores y cuyo proyecto de ley se estudia en el Congreso. Y reforzó: “Lamentablemente en otoño e invierno se va a agudizar el COVID en Argentina, por eso tenemos que tomar una decisión ya respecto de las PASO”. También opinó Uñac que “Los gobernadores pensamos que el presidente debe asumir el PJ nacional”.

También Uñac habló con Pablo Duggan en Radio 10, respecto de las clases presenciales que el sábado volvieron a las escuelas a las clases de fortalecimiento educativo, con éxito en los protocolos contra el coronavirus. "Yo veo que la discusión en el país está centrada en cuándo empiezan y eso es muy importante pero no podemos perder de vista que hay muchos chicos que por lo que significo la pandemia y sus coletazos en el sistema social necesitaban recuperar ese vínculo y el sábado ha habido un 85% de presencialidad". Sobre las PASO indicó que "no sé cómo deberían hacerse las PASO y las generales el mismo día, la verdad no he recibido información al respecto, me parece que seria demasiado enredado para la sociedad, me inclino a suspender las PASO por única vez en agosto y pasemos a las generales de octubre, y si el sistema de puede mejorar se dé la discusión para 2023".