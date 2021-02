Recalde, positivo de coronavirus: "Sigamos cuidándonos"

El senador nacional Mariano Recalde dio positivo por coronavirus y confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. Además remarcó que se encuentra bien de salud, con síntomas leves.

"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", indicó Recalde.

Incluso afirmó que "estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves. La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos".