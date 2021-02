Paro de colectivos en San Juan: para los empresarios la medida es "exagerada e irracional"

Desde las 00 de este viernes, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) lleva a cabo una medida de fuerza que dejó, por tiempo indeterminado, sin servicio de transporte público a los sanjuaninos. La misma se debe a la falta de pagos de sueldos.

“Las empresas nunca se han atrasado, ni estando en pandemia, y por una vez que eso pasa, y por razones más que justificadas, toman esta medida. Nos parece exagerada e irracional”, expresó el presidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros, Ricardo Salvá, en diálogo con Estación Claridad.

“Hemos estado reunidos con la Ministra de Hacienda y la Ministra de Gobierno para encontrar una solución. Acá no hay falta de voluntad ni del gobierno ni de las empresas. Nos llama la atención que antes que venza el término plazo de pago de salarios, desde la UTA ya estaban intimando, cuando ni siquiera había vencido el plazo. Creemos que el conflicto de intereses está centrado en otro lado, se trata de una interna gremial, y es muy difícil negociar cuando no hay ni un poquito de voluntad”, agregó Salvá.

En cuanto a la conciliación obligatoria decretada por la Subsecretaría de Trabajo, Salvá aseguró que la UTA respondió que no la van a acatar.

“Le llamé a Maldonado Héctor Maldonado, secretario general de la UTA, y me dijo que se lo dejara analizar, que en un rato más se iba a comunicar conmigo y todavía estoy esperando su llamado”.

En diálogo con Radio Colón, Héctor Maldonado, secretario general de UTA, expresó: “El sector empresario en una actitud de irresponsabilidad total, auxiliado por los subsidios de la provincia que les ha respondido, pero son totalmente insaciables, aun así, salen a pedir aumento de subsidios. En caso de no querer pagar los sueldos, podrían haber evitado esto hablando con los trabajadores”

En cuanto a la posibilidad que la medida de fuerza se pueda llegar a levantar hoy, Maldonado manifestó: “Por supuesto, siempre nosotros hemos demostrado que seguimos abiertos al diálogo y a recibir una llamada del sector empresario, pero su postura es que si no les depositan los subsidios no tienen posibilidad. El gobierno ha venido acreditando y ellos deberían tener previstas situaciones como la de ahora, que por cuestiones protocolares se demore un poco, deberían haberle hecho frente y no pretender como siempre tomarnos de rehenes y hacer que el trabajador sea el que tenga que esperar. En el momento que comuniquen que se pueda depositar automáticamente la medida se va a levantar”

“Sabemos del impacto que tiene una medida nuestra en la sociedad, pero hemos pasado todo un 2020 con subsidios, entendimos la situación del país y muchas cosas, y San Juan nunca estuvo de paro porque jamás se puso en jaque el salario. La sociedad debe saber que estamos reclamando una cuestión básica como es el salario para poder sustentar a nuestra familia”, finalizó.