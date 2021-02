Paro de colectivos en San Juan: hay promesa de pago y conciliación obligatoria

Tras la amenaza de paro difundida por los trabajadores desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan por el reclamo del pago de sus sueldos que vence este jueves, los empresarios nucleados en Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) respondieron que el pago está solamente demorado y que se efectuará este viernes o el lunes a más tardar. Además, el presidente de ATAP, Ricardo Salvá, aseguró que la Subsecretaría de Trabajo ha decretado la conciliación obligatoria con reunión para el lunes -dado que el secretario general de UTA, Héctor Maldonado, se encuentra fuera de la provincia- con lo que si el gremio no acata y hace la medida de fuerza será considerada ilegal. Actualmente 10 empresas prestan servicio a la provincia y el sistema involucra unos 1.500 choferes.

"Si no se cumple con la obligación salarial por parte del sector empresario hacia nuestros compañeros el día de la fecha, a partir de mañana haremos una retención de servicios todas las empresas de la provincia hasta tanto se paguen los salarios de enero. Sería a partir de las 00:00. Por ley ellos tienen todo el día para hacer el pago", expresó este jueves el secretario adjunto de UTA, Sergio Barboza, en diálogo con Canal 13 San Juan

Por su parte, Salvá dijo a Tiempo de San Juan que "Nosotros vamos a pagar cuando tengamos los fondos para hacer frente, porque este mes al tratarse del primero del año es más complicado, se demora un par de días. Este año nos agarró de otra manera, hemos llegado a estas instancias con muchas complicaciones y le pedimos al gremio que nos dé un par de días para cancelar el pago que vence hoy". Agregó que "la Subsecretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria para el lunes. Ahora depende de la UTA si va a acatarla. Suponemos que sí, porque si no dan lugar a una medida de fuerza ilegal".

El gerente de la empresa Libertador explicó que por su organización las empresas recaudan la mitad de la tarifa y la otra se cobra todos los meses, cuando llega la fecha de cobrar las compensaciones. "Ahora ha habido un atraso que no podemos recriminar porque tanto la Provincia como la Nación han sido muy estrictos en la fecha de los pagos. Ahora ha sido por tratarse del inicio de año que conlleva a hacer expedientes nuevos, esto lleva a estos atrasos", afirmó.

Sobre la posición del gremio, Salvá opinó que "ellos lo saben y se los ha explicado el Gobierno. Estas cosas interpretamos que pasan por las internas que tienen los trabajadores. Hay solución, solo pedimos un par de días nada más que puede ser uno o dos, esto depende del Ministerio de Gobierno". Indicó que la fecha de pago sea "muy posiblemente mañana o sino el lunes". Agreg´{o que "Marcelo Maldonado esta en Buenos Aires por eso se ha decretado la audiencia para el lunes y, por su lado, la ministra está abocada a apurar los tramites legales para poder pagar los fondos a las empresas".

El empresario se quejó de la conducta de UTA: "Los trabajadores dicen que hoy tienen que cobrar. Habitualmente esto pasa una vez que no se produjo el pago. Pero ellos empezaron a reclamar ayer que no era exigible, ya estaban diciendo que habían tomado conocimiento de la situación. El objetivo es demostrar quién tiene el poder en el gremio. Si no te pagan el sueldo a partir de ahí inicias el tramite, pero ellos lo iniciaron antes sabiendo que esto pasa todos los años y que escapa a la voluntad de las empresas y del gobierno. Acá no hay decisión de no pagar de las empresas ni del gobierno de no entregar el pago".