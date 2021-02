Navarro despidió a Verbitsky de El Destape y habló de una “operación”

Lo que parecía al principio un hecho casi anecdótico terminó siendo una tormenta que termina con la salida de dos notables: el ministro de salud de la Nación del gobierno (uno de los mejores colaboradores de Fernández), y el fin del vínculo laboral entre Horacio Verbitsky y Roberto Navarro, a través de las columnas que lunes, miércoles y viernes el “Perro” tenía en El Destape, en el programa Habrá consecuencias.

La participación del periodista en ese programa, y en esa radio, eran de los más esperado y saludado por una audiencia que hoy reaccionó de distintas maneras.

En un tuit, posteado posteriormente a la renuncia de García, Navarro escribió que “es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio”.

Cuando Navarro habló de opereta muchos coincidieron en que todo podría haber estado orquestado por Verbitsky para “cargarse” a un “ministro de lujo” como Ginés González García. De todas maneras ninguno pudo decir quién sería el responsable, o el beneficiado por la operación.

Gracias Roberto, porque lo que hizo @VerbitskyH es claramente una operación. Lastima que Ginés termine su carrera de esta forma. Con todo lo que hizo. — Sil Ani uD83DuDDA4 (@silani2701) February 19, 2021

No lo escuche en vivo, pero lo de @VerbitskyH es una turrada, una opereta, a favor de quien? desconozco...ya lo sabremos. La medida que tomas es la correcta. Ari se comió una opereta al aire, es joven y el perro es un viejo zorro. Una lastima pero uds. no se hagan cargo. Abrazo — Bastadechamuyo# (@Bastadechamuyo4) February 19, 2021

Lamentable que un Ministro con la capacidad y trayectoria de Ginés termine así. Fue una cama? Sin dudas, pero Ginés no se manejó bien. Alberto no tiene opción más que pedirle la renuncia. Insalvable. — Girl from Congourbano (@GCongourbano) February 19, 2021

El periodista Ari Lijalad, conductor del programa Habrá consecuencias, donde Verbitsky hacía su columna, y donde contó el episodio de la vacunación, salió a asumir en un hilo de Twitter su responsabilidad por no haber hecho notar la irregularidad en el momento en que se relataba: "Y quiero pedir disculpas. Esto que leen debería haberlo dicho en el momento. A veces el vértigo del programa en vivo nos pasa por encima y nos agarró desprevenidos. No es excusa, pero vale la pena explicarlo. Me siento avergonzado por eso”, escribió.