Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García: las razones y su posible reemplazo

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia, a través del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, a uno de los ministros más fuertes de su gobierno, el titular de la cartera de Salud, Ginés González García.

Fuentes cercanas a la presidencia señalaron que el enojo del titular del Ejecutivo fue porque el ahora ex ministro facilitó la vacunación del periodista Horacio Verbitsky

Verbitsky, de casi 80 años, había decidido esperar para vacunarse contra el coronavirus, hasta que varias personas de su entorno familiar (9, según el mismo explicó), contrajeron la enfermedad.

Entonces haría solicitado la inoculación de la vacuna Sputnik V, cosa que habría conseguido García.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas... Recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló el periodista en una entrevista en el Destape Radio.

“Se contagiaron de todas las edades, sexos, desde más de 70 a apenas un año. Hombres, mujeres. En sus 30 y 40 años. Y uno de ellos murió, además, lo cual fue muy dramático y tuvo un gran impacto en toda la familia. Por otro lado, un hijo mío que es biólogo molecular me dijo que los efectos secundarios posibles son un riesgo menor en relación al riesgo que es contraer la enfermedad”, explicó Verbitsky.

Analistas aseguran que fueron las presiones de los medios sobre lo que vienen llamando Vacunatorio VIP, sumando casos de dirigentes políticos de distintos rangos y lugares que también se vacunaron, las que llevaron fundamentalmente al presidente a tomar la decisión.

Dirigentes del albertismo señalaron que la decisión del presidente no tuvo nada que ver con presiones sino con resolver rápidamente "una situación que es intolerable. En el marco de la pandemia el ministro de Salud tiene que tener una conducta intachable".

Ginés González García fue ministro de Salud de la Nación durante todo el kirchnerismo, y uno de los responsables del amplio plan de vacunación gratuito en Argentina, uno de los más importantes del mundo.

Además es un sanitarista reconocido, defensor de la salud pública, que no pensaba retornar a la función pública, lugar la que retornó tras la insistencia de Fernández para que forme parte de su equipo.

Militante del peronismo desde hace mucho tiempo, no se espera que García realice declaraciones que cuestionen la decisión presidencial para no complicar aún más el panorama.

Como su reemplazo, entre allegados al gobierno, sostienen que lógicamente debería ser Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, una figura importantísima en la pandemia que se cargó, entre otras cosas, la comunicación pública de buena parte de las decisiones oficiales.