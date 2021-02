La particular foto con la que Uñac celebró su cumpleaños, mirala

En el día del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el Gobernador celebró su cumpleaños número 51.

Por este motivo utilizó su red social de Instagram para agradecer los saludos recibidos junto a una imagen de su infancia muy particular.

"No tengo más que palabras de agradecimiento por todo el amor y el afecto que me han brindado en el día de mi cumpleaños. Hoy vuelvo a mirar a aquel niño lleno de sueños y anhelos que me llena de fortalezas para afrontar nuevos desafíos, en pos de seguir construyendo el San Juan que nos merecemos. ¡Muchas gracias!", escribió Sergio Uñac.

Muchos políticos y funcionarios le dejaron sus mensajes de cumpleaños. En tanto que la imagen cosechó muchos me gusta y comentarios. Mirala.