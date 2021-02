Patricia Bullrich estuvo en Mendoza y San Juan ligó de rebote un palito

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó Mendoza para presentar el libro "Guerra sin Cuartel". También ofreció una conferencia de prensa en la sede del PRO, donde le pegó al presidente Alberto Fernández, quien elegió a una serie de gobernadores para que lo acompañen a su viaje a Chile. Entre ellos, el sanjuanino Sergio Uñac. Cabe recordar que en Mendoza se enojaron porque según aseguran, no recibieron invitación para formar parte de la comitiva oficial.

Nos reunimos con @rodysuarez y @UlpianoSuarez. El gobernador y el intendente de la ciudad de Mendoza defienden a su provincia y no se acobardan ante las decisiones del presidente. Con @juntoscambioar seguiremos creciendo como alternativa de gobierno. ¡Gracias por recibirme! pic.twitter.com/bhxjegCAH6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 11, 2021

El primero que habló y usó el término de discriminación para referirse a la no invitación fue el diputado nacional y ex gobernador, Alfredo Cornejo. En el mismo sentido se expidió la ex Ministra de Seguridad. "Estamos muy mal con el presidente al no haber invitado al gobernador a Chile. Parece que hay gobernadores que tienen privilegios. Quizás esto tiene que ver con favorecer a los que son de su partido. Deja afuera no a un gobernador sino a un pueblo, que no se lo merece", indicó.

El presidente argentino viajó con con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, con el canciller Felipe Solá y además de Uñac, con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, el de La Rioja, Ricardo Quintela y el de Catamarca, Raúl Jalil.

"El grado de discriminación a Mendoza por parte de Alberto Fernández ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con Gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al Gobernador de la Provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango", posteó el ahora diputado de Juntos por el Cambio.