Las dos sanjuaninas que aparecen en la grilla para tomar la posta de Hensel en Minería nacional

Sylvia Gimbernat y Andrea Polizzotto son dos mujeres sanjuaninas anotadas para la sucesión de Alberto Hensel en la estratégica Secretaría de Minería de la Nación luego de la salida del sarmientino, convocado por el gobernador Sergio Uñac para comandar su ministerio político.

Los dos nombres surgen entre el gran cúmulo de especulaciones forzadas por la sorpresiva salida de quien había sido impulsado desde San Juan para comandar las decisiones nacionales en el tema minero. Como se conoce, Hensel había arrancado la gestión de Uñac como ministro provincial de Minería, desde donde saltó a la esfera nacional con la llegada de Alberto Fernández. Y ahora, el mismo Uñac lo convocó de nuevo a la provincia para tomar las riendas de Gobierno ante la salida de la ahora diputada Fabiola Aubone y la necesidad de oxigenar el equipo provincial.

A su salida, tanto Hensel como Uñac dejaron nota de su interés de la continuidad de un sanjuanino en el cargo, gestión que no se abstuvieron de realizar ante Matías Kulfas, el ministro de quien depende Minería, y el propio presidente Alberto Fernández. Las próximas horas y días dirán si el comando nacional responde al pedido.

Mientras tanto, llueven los nombres en un sector de intereses diversos y pujas silenciosas como la Minería. Entre ellos los de las dos sanjuaninas. El de Gimbernat fue revelado por el periodista Daniel Bosque, de la publicación especializada Mining Press, quien sostiene que es uno de los dos nombres que parte con mayores chances (http://miningpress.com/nota/343032/especial-pujas-en-argentina-por-el-poder-minero).

Gimbernat es actualmente secretaria de Política Minera de la Nación, cargo al que llegó de la mano de Hensel. Por lo que su designación debería ser leída necesariamente como una continuidad en la línea de los sanjuaninos. En esa condición, Gimbernat se dedicó a establecer regulaciones sobre importación de insumos para la actividad, la célebre cadena de valor a la que –según Bosque- aún le faltan algunos eslabones en formato de resoluciones.

Sylvia Gimbernat

Su nombre también fue citado por el diario digital mendocino MDZ. Gimbernat es abogada y magíster en Gestión del Negocio Minero por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Fue profesora del programa de Posgrado, Maestría “Tecnologías Ambientales” de la Facultad de Ingeniería, y miembro del Cuerpo de Profesores de la Maestría de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de San Juan.

Y tiene una larga experiencia en el sector público minero en San Juan, aún anterior a la gestión de Hensel en el gabinete provincial. Incluso, ocupó el área legal en la gestión anterior –a cargo de Pichi Saavedra- en aquellos años con mucha actividad como consecuencia de los accidentes ambientales en Veladero. Su llegada a los medios como postulante, incluso, fue leída como una maniobra para quemarla. Se verá.

La otra sanjuanina que sonó es también abogada. Andrea Polizzotto cuenta con una foja de servicios en la actual gestión de Alberto Fernández a nivel nacional. Primero en la Secretaría de Energía y luego en otras áreas del mismo ministerio. La fortaleza de su postulación radica en que tiene funciones en la cartera de Kulfas, donde se tomará la decisión, lo que acentúa su capacidad de lobby. Además, en su entorno cuentan que tiene el impulso de los sectores más kirchneristas, como La Cámpora o el estretaga de medios José Pepe Albistur, íntimo del presidente Alberto. Andrea Polizzotto

Proveniente del partido político caucetero de Emilio Mendoza (con quien no terminó bien) Polizzotto cuenta con el antecedente político de haber constituido en San Juan el partido de Alberto Fernández, Pais, cuando ni soñaba con ocupar el cargo que ahora tiene, no hace mucho tiempo. Su nombre fue impulsado por una hasta ahora desconocida Comisión de Minería del PJ. Se verá si pesa.

Pero las sanjuaninas no son las únicas postulantes al cargo. Otro sanjuanino que mantendría la línea provincial sería Hugo Nielson, actual jefe de Gabinete de Hensel. Pero Mining Press lo descarta para el cargo. Otras fuentes consultadas señalan que no sería utópico pensar en su designación, y que no hay que descartarlo.

El medio especializado agrega otros nombres que surgieron en las especulaciones del sector. En primero lugar, y con las misas chances que Gimbernat, el bonaerense Daniel Schteingart, director del think tank minero Centro de Estudios para la Producción XXI. También sonaron un geólogo cordobés con pasado en la Segemar de Cambiemos, Favio Casarín, o los catamarqueños Rodolfo Miccono –ex secretario de Minería de la provincia- o Lisandro Alvarez, actual de Industria. Catamarca y su gobernador Raúl Jalil son otros actores provinciales interesados en ocupar el sillón por la misma vía que San Juan, la conducción de distritos mineros excluyentes a nivel nacional, con mandatarios peronistas.

La decisión, próximamente. Las fuentes especulan que podrán salir más temprano que lo deseado para evitar la superpoblación de postulantes en cantidad crecientes y pujas sectoriales ya sin contención.