Ana María López deja la Casa de San Juan: “Es momento que sean jóvenes quienes ocupen la dirección”

Tal como se venía rumoreando, Ana María López de Herrera presentó formalmente su renuncia a la dirección de la Casa de San Juan en Buenos Aires, lugar en el que está hace 6 años, luego de dejar la intendencia de la Municipalidad de Rivadavia. De esta manera, Sergio Uñac deberá pensar ahora en un nuevo nombre en la brevedad, ya que María López dejará formalmente la dirección el próximo viernes 10 de diciembre.

En conversación con Tiempo de San Juan, la funcionaria destacó que no va a sugerir a nadie para que ocupe su lugar, ya que esa es una decisión que debe tomar el gobernador, a quien le agradece la oportunidad y confianza que depositó en ella estos últimos seis años. “Agradecí al Gobernador la oportunidad de estar acá, me ha servicio de mucho. He podido hacer y ayudar en lo que he podido”, dijo.

Sobre los motivos detrás de la renuncia, Ana María fue muy clara y concisa. “Me he jubilado y si bien es un lugar que siempre se lo he agradecido al Gobernador, porque me gusta lo que he hecho, es momento que personas jóvenes puedan venir acá, con la posibilidad de seguir trabajando”. Además, resaltó que desde la gobernación le han manifestado estar muy conformes con su gestión, “siempre se aportaron respuestas, para nada la Casa estuvo a la deriva ni mucho menos”, afirmó.

En base a lo que será ahora su futuro, comentó que, si bien el objetivo es descansar un poco de la función pública, estará acompañando a Sergio Uñac y su gestión en todo lo que pueda, desde donde le toque, afirmando que no cierra las puertas a otra función, pero siendo consciente que es momento de que sean los jóvenes quienes tengan la posibilidad de desempeñarse como lo ha podido hacer ella. “Veré que puedo hacer, tengo muchos proyectos, pero nada cerrado”, dijo.

De esta manera, Ana María completa el cupo de los 6 cambios confirmados en la gestión de Sergio Uñac hasta el momento. Los primeros fueron anunciados días atrás, con recambios en el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Producción, Ministerio de Educación, Secretaria de Ambiente y Secretaría de Ciencia y Técnica, pero no se descartan nuevos nombres en segundas y terceras líneas.