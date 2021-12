¿Qué harán con el pase sanitario en San Juan?

El Gobierno Nacional prepara la implementación del pase sanitario, con lo que se espera que en San Juan llegue la medida de alguna u otra forma. Hasta ahora, en el Ministerio de Salud Pública local se manejan con cautela sobre el asunto, en sintonía con lo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia, ya que en el caso de vacunación siempre se manejaron oficialmente con la idea de voluntariedad y remarcando la no obligatoriedad.

De hecho, una suerte de intento de pase sanitario ya se ensayó en San Juan al inicio de la pandemia, aplicado en julio de este año por el intendente de Valle Fértil, Omar Ortíz, entre sus empleados, a los que exigió como requisito "excluyente" que estuvieran vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus. El decreto generó críticas hasta del vicegobernador Roberto Gattoni. Desde entonces, hay aplicación de pase sanitario en relación a eventos deportivos pero no restringiendo acceso sino habilitando sectores para vacunados y no vacunados.

En Salud Pública de San Juan respondieron que están esperando precisiones desde Nación para avanzar y que hay reuniones pendientes para avanzar en este tema. De hecho, públicamente la ministra Carla Vizzotti no dio más que algunas pistas.

Se sabe que la decisión -que ya se aplica en varios países- está tomada, en medio del avance de la variante de COVID-19 Ómicron en el país, que ya tuvo un caso confirmado muy cerquita de San Juan, en un hombre de San Luis que había regresado de Sudáfrica.

La funcionaria adelantó, en declaraciones a radio Futurock, que "arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras". Es decir que ya se sabe que las provincias tendrán la libertad para decidir el alcance extra que tendrá el pase sanitario, pero habrá una base "propuesta" en toda Argentina. Este no es un tema menor: las autoridades sanjuaninas deberán analizar bien la movida y conseguir un equilibrio que respete el espíritu no compulsivo -que viene eligiendo la gestión uñaquista- a la vez de evitar el desacato y alguna consecuencia en lo político con la Rosada. No siempre San Juan ha seguido el consejo nacional en la pandemia, respecto de las restricciones, apoyada la provincia en un status sanitario por momentos privilegiado en el contexto general.

"Nuestra situación es diferente a la de los países con vacunación obligatoria. Tenemos que pensar nuestra estrategia con nuestra situación epidemiológica", dijo Vizzotti al comparar la situación argentina con la de países europeos, en donde ya rige este pase. Oficialmente se está trabajando para estimular la vacunación y disminuir el peligro en los lugares de mayor riesgo, que son los eventos masivos.

El pase sanitario es un certificado en el que consta que una persona mayor a 13 años ha recibido las dosis de vacunas necesarias y habilita al ciudadano a poder asistir a eventos masivos, lugares cerrados y espacios de mayor participación. Esto será necesario para megaeventos, tanto abiertos como cerrados.

En Argentina el pase sanitario ya se aplica en dos provincias: en Tucumán (para eventos masivos) y en Salta (en locales gastronómicos, gimnasios, boliches, cines, casinos).