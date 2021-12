Alberto Hensel asumirá sin cambios en el Ministerio y sugiriendo un sanjuanino para su cargo en Nación

Sobre la mañana de hoy se conoció el nombre de la última incorporación al gabinete de Sergio Uñac. Alberto Hensel, quien supo ser Ministro de Minería y actualmente cumple funciones como Secretario de Minería de Nación el próximo 10 de diciembre comenzará a ocupar el sillón en el Ministerio de Gobierno, lugar que dejó vacante Fabiola Aubone tras ser electa diputada nacional.

Tras conocerse la noticia, Hensel habló con Tiempo de San Juan sobre qué sucederá con su cargo en Nación y cuáles serán sus ejes en la gestión ministerial.

Sobre el primer tema dijo “estoy ahora en un lugar importante y habrá que ir conversando. En general se trata siempre de sugerir un sanjuanino, porque no es un lugar que dependa de un nombre en particular, sino que tiene que ver con San Juan”. Además, resaltó que la Secretaría cuenta con un equipo que ha desarrollado el plan estratégico del Desarrollo Minero Argentino, programando la actividad para los próximos 30 años, por lo que es un trabajo que lo trasciende y debe continuar estando él o no en la gestión.

En base al nuevo desafío, destacó que lo toma como un gran gesto de confianza de parte del Gobernador, lo que incrementa su compromiso para trabajar y continuar con la gestión de Gobierno. “No tengo pensando hacer ningún tipo de cambio dentro del equipo del Ministerio en este momento. No es ese el objetivo porque hay políticas que se están llevando adelante”, afirmó, resaltando que es un ministerio que funciona bien.

El acto de asunción es el próximo 10 de diciembre, por lo que previamente Hensel mantendrá reuniones no solo con funcionarios del gabinete nacional, sino también con lFabiola Aubone, que actualmente se encuentra en Buenos Aires, para interiorizarse sobre el trabajo que se ha realizado en el ministerio. “Una vez que tenga un cuadro de situación, en función de esos habrá cosas que por su importancia e inmediatez hay que darle la continuidad que corresponda e ir avanzando en una planificación”, dijo.