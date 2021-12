Con acusaciones y escándalo, el oficialismo retuvo la conducción del sindicato gastronómico de San Juan

La compulsa electoral por la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en San Juan terminó con escándalo. Hay acusaciones por amañar los comicios al no permitir que un grupo de trabajadores vote. En medio de eso, actual secretaria General, Graciela Baraza, repetirá mandato. Los comicios fueron ajustadísimos. Las listas contrincantes no aceptaron el resultado. Irán a la Justicia Federal. Asoma el fantasma de la intervención.

El jueves, a tono con el resto de las seccionales de todo el país, los gastronómicos sanjuaninos acudieron a las urnas para elegir una nueva comisión directiva. De un padrón de 2.800, votaron 850. Escasa participación que se distribuyó entre cuatro espacios: Lista Verde -Graciela Baraza-, Lista Blanca -Fernando Olivera, Lista Lila -Daniel Oruste-, y Lista Celeste -Rogelio Amaya-. La pluralidad de opciones demostró la poca credibilidad de los electores en los dirigentes.

Por lo reñido de la elección, los resultados no se conocieron hasta después del recuento definitivo de este viernes. Fundamentalmente por el arribo a la Capital de la urna en la que votaron los trabajadores de Veladero, en Iglesia. Sin embargo, eso no movió el amperimetro. En 24 horas, Baraza sumó tres votos -258 a 261-, Olivera sostuvo los suyos -238- y Oruste cosechó dos sufragios más -235 a 237-.

Los candidatos de los dos principales listas opositoras hicieron fuertes acusaciones contra Baraza y la gestión del proceso electoral. De movida, Fernando Olivera se retiró del escrutinio a las 18 e hizo una presentación ante la Junta Electoral para pedir la nulidad de los comicios. "Nos hacemos reserva de ir a la Justicia Federal", señaló en ese momento. Y esgrimió su postura en el "cambio de criterios de la Junta en cuanto al régimen de votación y se le prohibió el voto a un grupo completo de una empresa minera". "Coartaron la democracia, los trabajadores presentaron la acreditación de identidad y que prestan funciones en las empresas y no los dejaron votar", dijo, "esto es nulo".

Por su lado, Daniel Oruste, indicó que las elecciones no se pueden convalidar. "Baraza no retuvo y no estamos de acuerdo con el proceso", dijo, y confirmó que irá a la Justicia Electoral para que tome cartas en el asunto. "Nos empuja a esto", comentó. El hombre aseveró que no dejaron votaron a afiliados que tienen la cuota sindical paga y tiró una cifra: "Son más de 100 compañeros". En Veladero, la urna de oro, de 166 votos, 38 votos que se contabilizaron para Baraza "están observados".

La secretaria General, cuya victoria está seriamente cuestionada, no atendió los llamados de este medio, ni brindó información al respecto vía las redes sociales oficiales de Uthgra San Juan. En la previa, los contrincantes la señalaron por "inacción" durante la pandemia. "Hubo muchos despidos y me atrevo a decir que hay casi un 85% de trabajadores en negro", resaltaba Olivera semanas atrás. Dichos refrendados por Oruste. También la señalaron por la falta de cobertura de la Osuthgra, la obra social del gremio.

En ese momento, Baraza atinó a responder: "Es muy difícil mantenerse activo cuando hay una pandemia y el sindicato vive de cuotas sindicales y aportes que los empleadores no pagan".

La situación institucional del gremio recuerda a la de 2013, cuando el titular Juan Carlos Hierrezuelo no pudo asumir porque había una investigación judicial en su contra por las irregularidades en el proceso electoral. Finalmente, se hizo cargo la sede centra de Uthgra a nivel nacional y se intervino la seccional sanjuanina. Pero tampoco hubo solución, nombraron al mismo Hierrezuelo como interventor. Ahora vuelve a asomar ese fantasma de intervención.