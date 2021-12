En Chile dicen que la llegada de Boric es buena para el túnel de Agua Negra

La elección de este 19 de diciembre donde se consagró en segunda vuelta como presidente de Chile Gabriel Boric, marcando el regreso de la Izquierda al poder en el país vecino, también se siguió de cerca desde San Juan. No sólo por la proximidad geográfica sino también por la política de integración que tome con este lado de la cordillera y en particular por las definiciones que vengan para el demorado túnel de Agua Negra. Este proyecto binacional, que viene hace décadas en gestación, quedó a punto de ser licitado pero tanto Mauricio Macri en su gestión como Sebastián Piñera hasta el día de hoy le quitaron apoyo político y quedó en stand by. La figura de Boric genera así gran expectativa para que perforar la cordillera iglesiana para salir a Coquimbo a baja altura retome el rumbo.

Gabriel Boric le imprimirá un nuevo rumbo al Gobierno de Chile.

Quien dio cuenta de un escenario más auspicioso es el titular de la Casa de San Juan en Coquimbo, el chileno Enrique Valdebenito. En diálogo con Tiempo de San Juan, analizó este lunes que "respecto de la relación con Argentina hay mucha expectativa porque cuando él plantea que quiere ser un presidente que le transfiera poder a las regiones eso implica que va a considerar los proyectos regionales que tengan y en ese sentido el túnel de Agua Negra es el proyecto más emblemático y que despierta el mayor consenso de los actores políticos en la región, parlamentarios, alcaldes, consejeros, ciudadanías. Creo que vamos a encontrar un eco bastante importante en este presidente que acaba de ganar".

Este análisis, se se cumple, va de la mano con lo que espera el Gobierno de San Juan, que ya agotó todas las opciones en presentar argumentos ante Piñera, visiblemente desinteresado en Agua Negra. Tanto así, que abiertamente el uñaquismo planteó que esperaban que se vaya el actual presidente para poder avanzar en las tratativas para reflotar la obra binacional.

El chileno recordó que en Coquimbo el Partido Comunista es el más importante y está comprometido por el túnel, y los tres senadores que asumen conocen bien de Agua Negra y han visitado San Juan, como son Matías Walker, Sergio Gahona y Daniel Núñez.

Enrique Valdebenito, director de la Casa de San Juan en Chile. "Las expectativas son bastante altas en el sentido de que nunca había participado tanta gente, en esta elección se rompieron todos los récords en cuanto participación de gente, en cuanto a cantidad de votos, en cuanto a la euforia de los ciudadanos por ir a votar. En ese sentido es un hito bastante importante. Y Boric ha dicho que él pretende acceder al cargo y que cuando termine estar con menos poder que el que tenía originalmente, es decir, transferirle a las regiones la mayoría de las atribuciones que él tiene como presidente. En ese sentido abre expectativas grandes en las regiones", aseguró Valdebenito.

"Es decir que él que se presentó como candidato de la izquierda, apoyado en una agrupación política en la cual uno de los actores clave es el Partido Comunista, con una derecha polarizada que tuvo como escenario principal su lucha contra el anticomunismo y que así y todo se haya impuesto, es bastante importante. Plantea que el Gobierno a futuro tendrá como meta conquistar derechos sociales que hoy tiene el mercado, eso en Argentina no se entiende pero en Chile la salud, la educación, las pensiones, son todos productos de mercado".

También destacó que el primer discurso de Boric fue conciliador, invitando a todos los actores a participar, a construir, y a escuchar.