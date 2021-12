Declararon ilegal el paro de los municipales en Rawson

Días atrás, este medio de cuenta de las medidas de fuerza del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de San Juan (Suoem) en Rawson. Afiliados al gremio, inconformes por la medida judicial que impide las paritarias, se presentaron en asamblea ante el palacio municipal. Desde el primer momento, las autoridades señalaron que se trataba de un "paro encubierto". Ahora, la Subsecretaría de Trabajo les dio la razón.

Este viernes, la Subsecretaría resolvió declarar ilegal el paro de los municipales, luego de la presentación legal que hizo el intendente Rubén García. "Esto no tiene nada que ver con salarios, no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores. Hubo actos de vandalismo, tirando la basura de los vecinos a la calle y no dejando trabajar a quienes querían hacerlo. Una impunidad total que no vamos a tolerar", había dicho en la conferencia de prensa.

El jefe comunal había involucrado un interna política en el conflicto con el gremio. "Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se regularice lo más pronto posible, no es un tema de salarios, lo repito, sino que son temas unipersonales y tal vez con algún contenido político detrás que mantienen de rehén al ciudadano de Rawson", sostuvo.

Ahora, el área dirigida por Jorge Uribe ordenó el cese inmediato de las acciones iniciadas por el Suoem, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones legales correspondientes. Para esto, decidió dar aviso a la Dirección de Policía de Trabajo para que proceda a la aplicación de multas monetarias.